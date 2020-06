Agathe Auproux – Vraiment magnifique et très Sexy, fait des ravages sur Instagram ! Elle en met plein la vue à ses fans

La belle brune n’a pas froid aux yeux comme elle a pu le montrer à de nombreuses reprises, et elle s’assume parfaitement, des pieds jusqu’à la tête.

Depuis de nombreux mois maintenant, la jeune femme a bien compris que chacune de ses photographies était un petit événement dans l’univers du réseau social Instagram.

C’est donc en toute logique qu’elle a décidé de s’en amuser, comme on a pu le voir durant le confinement, d’autant plus que ses projets télévisés sont pour le moment au point mort.

Le décolleté de la jolie Agathe Auproux fait sensation sur la toile

Cela fait un petit moment maintenant que les téléspectateurs n’ont plus la joie de voir le joli visage d’Agathe Auproux dans leur téléviseur. En effet, la chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » et de « Balance ton post » a décidé de laisser ses deux places vacantes. Derrière ce départ qui a surpris tout le monde, la belle brune souhaite se lancer vers de nouvelles aventures et relever de nouveaux défis. Toutefois, ses admirateurs peuvent se consoler, puisqu’elle est toujours très active sur ses réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram, qui est presque devenu pour elle une seconde maison.

En véritable influenceuse, elle y fait de plus en plus la promotion de produits, comme pour les parfums Diesel, dont elle est devenue une ambassadrice. De même, il semblerait qu’elle soit dans les petits papiers de la marque Guess, puisque récemment, elle a fait de la publicité pour leurs bijoux.

Il faut dire qu’elle sait comment se mettre en valeur la jolie Agathe, et qu’elle fait une superbe mannequin pour les plus belles marques du monde. Il y a quelques heures à peine, cette dernière a posté un nouveau cliché d’elle, dans une magnifique tenue bleu et blanche. Jupe fendue et poitrine presque à découvert, Agathe Auproux arbore ses plus beaux bijoux pour la photo. En légende, la chroniqueuse s’amuse avec ses abonnés.

« Encore une photo de moi confinée en legging/jogging », écrit la jolie brune.

Il va de soi que les commentaires de ses abonnés ont été dithyrambiques une fois de plus, même si ces derniers commencent à avoir l’habitude.

La drôle de théorie d’Agathe Auproux qui lui vaut les moqueries des internautes

Alors qu’elle devait s’ennuyer ce dimanche 10 mai, Agathe Auproux a décidé de faire un petit sondage parmi ses abonnés Instagram. Ainsi, après avoir posé plusieurs questions à ses abonnés, la jeune femme a élaboré ce qui semble être une « théorie du like », c’est en tout cas comme ça qu’elle l’appelle. Si elle se voulait très sérieuse au premier abord, les internautes ne l’ont pas entendu de cette oreille, puisque depuis la publication de sa story, ils sont nombreux à se moquer d’elle sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter.

Dans son étude très personnelle, la jolie chroniqueuse explique qu’il est malvenu de liker la photo d’un homme ou d’une femme, pour des considérations purement esthétiques, lorsque l’on est en couple.

Pour elle, cela s’apparente à lui faire savoir son appréciation et son possible intérêt, ce que l’on ne ferait pas dans la vie de tous les jours, à moins d’être prêt à tromper son conjoint ou sa conjointe.

Pour l’ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna, les réseaux sociaux doivent donc être utilisés exactement comme on le ferait dans la vie de tous les jours.

Visiblement, sa pensée a plu à certaines femmes sur Twitter, qui n’ont pas hésité à relayer ses propos, tout en précisant que la jeune femme avait tout dit. D’autres au contraire se moquent de cette pensée philosophique, prétendant même parfois que « Voltaire se retourne dans sa tombe », comme si celui-ci en aurait eu quelque chose à faire des réseaux sociaux. Dans tous les cas, le fait de penser qu’il n’existe pas de like anodin a au moins eu le mérite de faire débat sur internet, même si tout le monde ne partage pas l’avis de la jeune femme de 28 ans. Pourtant, il s’agit d’un message plein de bon sens, que certains feraient bien de mettre en application.

