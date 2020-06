Agathe Auproux en chemise ouverte : elle en dévoile trop, les internautes adorent !

La belle Agathe Auproux ne cesse de créer le buzz à chacune de ses publications.

C’est simple, l’ancienne chroniqueuse de Balance ton post pourrait bien poster une photo de ses pieds ou encore un cliché dévoilant… ce qu’elle mange au petit déjeuner, les internautes sont conquis et en redemandent !

Quel est son secret ? Nul ne le sait vraiment… Il faut dire que la jeune femme enchaîne les poses lascives devant son miroir, se prend en selfie toutes les heures et semble passer son temps à essayer des robes toutes plus courtes et transparentes les unes que les autres…

Peut-être est-ce là la raison de son succès ?

Il est vrai que dans le monde merveilleux des réseaux sociaux et notamment d’Instagram, où l’image est reine, les internautes préférant demeurer discrets sur leur vie privée et surtout pudiques, ne rencontrent que peu de succès… En effet, les comptes les plus suivis sur Instagram sont bien souvent ceux où les clichés sensuels et dénudés s’enchaînent, pour le plus grand plaisir de nombreux abonnés, toujours présents quand il s’agit de se rincer l’oeil…

Agathe Auproux n’a donc pas froid aux yeux et la jeune femme, adepte des clichés torrides, ne se lasse pas de créer le buzz sur les réseaux sociaux en minaudant sur tous ses clichés. Moue boudeuse, air coquin, lunettes sur le nez et décolleté plongeant… Agathe Auproux enflamme la Toile avec des photos sur lesquelles elle prend la pose, bien souvent vêtue d’une robe courte ou bien d’un haut transparent, qui ne cache rien de sa poitrine. D’ailleurs, Agathe Auproux ne semble pas aimer porter de soutien-gorge, ce qui ravit ses nombreux followers !

En attendant, Agathe Auproux ne cesse de cumuler les likes et fédérer de nouveaux abonnés, ce qui est bien là son fonds de commerce, alors, pourquoi changerait-elle une recette qui gagne ?

Agathe Auproux sur Instagram : durant le confinement, elle crée le buzz quotidiennement !

Ancienne chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna, Agathe Auproux semblait pourtant avoir entamé une carrière journalistique, lorsqu’elle a visiblement préféré faire la Une des médias au lieu d’écrire de simples papiers. C’est alors que la jeune femme, ex-journaliste pour les Inrocks, a intégré l’équipe du présentateur de W9, habitué aux polémiques.

Il n’en fallait pas plus pour que Agathe Auproux connaisse un succès fulgurant, elle qui apparaissait alors lors de chaque direct en tenue décolletée, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Une coutume que la jeune femme n’est pas près d’abandonner, elle qui s’expose quotidiennement sur Instagram peu vêtue.

Dernièrement, un cliché en particulier a retenu l’attention des internautes. Sur cette photo, pourtant banale, Agathe Auproux expose ses courses alimentaires, mais pas seulement…

Visiblement, la jeune femme possède tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de délicieux rouleaux de printemps, mais pas que ! En effet, Agathe Auproux semble bien posséder également tous les atouts nécessaires au buzz sur Instagram…

Car, ce qui a une fois de plus créé le buzz sur les réseaux sociaux, c’est la chemise en jean légèrement déboutonnée que portait Agathe… En effet, il n’en fallait pas plus pour que ses followers, désireux de découvrir un peu plus l’anatomie de la jeune femme, en redemandent !