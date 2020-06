Agathe Auproux fait monter un peu plus la température ! Avec une robe courte, les internautes adorent !

Agathe Auproux s’affichait déjà en soutien-gorge il y a quelques semaines

L’ancienne chroniqueuse de “Touche Pas à Mon Poste” n’en est pas à son premier coup ! Elle adore s’afficher sur Instagram pour sa communauté, et l’a d’ailleurs avoué il y a quelques jours alors que la France était en plein confinement. Elle avait alors posté une photo d’elle très suggestive où on pouvait la voir en face d’un miroir avec un soutien-gorge et un pantalon de jogging vert : une association qui est complètement improbable, de mauvais goût, et dans un décor des plus sinistres (admirez les meubles en bois sur le fond de la photo), mais qui fonctionne tout de même avec Agathe Auproux qui est apprêtée en toutes circonstances.

En effet, la jolie jeune femme avait avoué sans aucun complexe qu’elle se préparait tous les jours pour faire plaisir à sa communauté de fans sur Instagram.

Et lors de l’annonce du déconfinement par Edouard Philippe, alors qu’elle l’avait taclé en le traitant indirectement de clown, elle avait annoncé que la première chose qu’elle ferait après le confinement serait une manucure ! Que les fans se rassurent, elle a effectivement bien réalisé une manucure hier, lundi 11 mai, et l’a d’ailleurs posté sur sa story Instagram, où on ne peut que constater que le travail a été rigoureusement bien fait. Mais il y a quelques heures à peine, alors qu’en début de journée Agathe Auproux se prélassait chez elle dans le sud parce qu’il pleuvait, on sentait qu’elle ne savait pas comment occuper son après-midi, bien qu’elle y voyait un signe pour travailler cet après-midi.

Mais peu de temps après, Agathe Auproux a visiblement décidé que ce n’était pas du tout le moment de travailler mais plutôt d’essayer de nouvelles tenues pour sa communauté ! La jeune femme serait-elle en manque de nouveaux commentaires sur ces tenues ? On peut bien se le demander dans les photos qui ont suivi, car le temps de changer de tenue, la belle jeune femme a su montrer à sa communauté qu’elle avait encore quelques idées pour rendre les hommes et les femmes fous d’elle…

Agathe Auproux s’affiche avec une nouvelle robe “House of CB”

Cet après-midi, alors qu’il pleuvait des cordes chez elle dans le sud de la France, on a donc pu voir la superbe Agathe Auproux arborer une robe ULTRA courte de de la marque londonienne “House of CB”. C’est bien simple, à chaque mouvement de ses jambes, c’est une nouvelle partie de ses cuisses qui se dévoile dans la première vidéo qu’elle a publié aujourd’hui pour le plus grand bonheur de ses fans, alors qu’elle est en train d’écouter la chanson “Blue Lights” de la chanteuse Jorja Smith.

Une chanson d’ailleurs qui est bien à propos pour une robe bleu… Mais pourtant, bien que cette robe soit effectivement très courte, la couleur bleu roi lui va à ravir, et c’est après un court défilé dans sa chambre qu’Agathe Auproux va finalement donner son avis définitif sur la robe “House of CB”. Va-t-elle oser la porter en public ou en privé ? Peut-on s’attendre à la voir sur un prochain plateau de télé avec cette robe bleu roi ?

Elle admet qu’à ses yeux, cette robe est magnifique mais qu’elle ne pourrait jamais la porter en public, sauf en plein hiver et avec des collants assortis opaques. Dommage pour les plus grands fans de la journaliste qui espéraient tant la voir défiler sur un prochain plateau de télé avec cette robe bleu ! Mais ce n’est pas pour autant qu’Agathe Auproux s’est arrêtée là pour aujourd’hui : c’est un magnifique ensemble de la même marque qu’on a pu la voir juste après dans sa story Instagram, qu’elle se voit visiblement très bien porter chez elle, pour aller à la plage, ou bien en soirée avec des talons.

On attend avec impatience la suite : nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec Agathe Auproux qui sait se faire désirer comme on a pu le voir dans sa danse dans “Touche Pas à Mon Poste”.

Comme ici avec sa danse pour Maxime Guény :

Ou encore sa chanson pour Cyril Hanouna :