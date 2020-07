Agathe Auproux : une photo sans ses dessous postée sur son Instagram, elle affole la toile !

Agathe Auproux est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle comptabilise aujourd’hui plus de 830 000 fans sur Instagram. Elle n’est ni chanteuse, ni actrice, ni star de la télé-réalité mais bien journaliste. Agathe Auproux est une star des réseaux sociaux et surtout d’Instagram, les photos sont donc nombreuses.

La belle brune a été connue quand elle passait sur Canal + pour la rubrique Culture Foot. Ensuite, elle est devenue Chroniqueuse pour TPMP aux côtés de Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli, Benjamin Castaldi et bien d’autres. Avec ce parcours atypique, elle a attiré de nombreux fans de tout âge et elle reçoit autant de commentaires de jeunes adultes que de plus âgés.

Agathe Auproux : elle fait l’unanimité auprès du public

Agathe Auproux était très appréciée par le public qui la trouvait intelligente en plus d’être très jolie. Il faut dire qu’elle a un beau parcours de journalisme et qu’elle sait de quoi elle parle. Malheureusement, elle a appris qu’elle avait un cancer. Elle s’est battue et a fini par l’éradiquer. Par la suite, elle a souhaité écrire un livre pour parler de ces épreuves difficiles.

Désormais totalement guérie, elle profite pleinement de sa vie et passe du temps avec les gens qu’elle aime. Pendant le confinement, elle était retournée chez ses parents à la campagne. Deux mois plus tard, la chroniqueuse a préféré partir dans le sud pour se ressourcer, surement auprès de son chéri. Eh oui, elle a récemment dévoilé une story où elle tenait la main à un homme. Agathe ne parle jamais de lui mais entre les photos d’elle qu’elle ne peut pas prendre et ses moments dans le sud, on se doute qu’elle n’est pas seule.

Agathe Auproux : elle donne chaud à ses abonnés avec ses stories en maillot blanc !

Aujourd’hui, Agathe Auproux a partagé une story où on la voit en train de bronzer sur la plage. « Je ne vous vois pas y’a trop de soleil » a-t-elle écrit. Mais nous on peut la voir ! On peut contempler son joli visage rempli de tâches de rousseur naturelles, un détail qui fait craquer ses fans. Ceux qui suivent assidûment toutes ses stories peuvent remarquer qu’elle porte le maillot de bain blanc créé par l’influenceuse bodypositive Shera. Ce maillot lui va d’ailleurs superbement bien et dévoile son joli décolleté.

Quelques stories plus tard, les abonnés Instagram d’Agathe peuvent la voir qui rentre de la plage, toujours avec son maillot de bain blanc porté comme un body.

Détail cependant : elle le porte très échancré et tout est mouillé, ses fans seront donc ravis de la voir ainsi. Entre les photos et vidéos d’elles, les clichés colorés et les magnifiques paysages du sud, c’est toujours un plaisir de regarder les stories d’Agathe Auproux !

Récemment, la jeune femme a partagé une sublime photo d’elle dans une robe à fleurs de la marque Zara. Penchée avec une petite moue craquante, elle dévoile son beau décolleté et sa taille fine marquée par une ceinture large marron. Cristina Cordula serait ravie : quand on a la taille marquée, on la marque en portant des vêtements cintrés. Agathe Auproux a parfaitement appliqué ce conseil et on ne peut que constater qu’elle est encore une fois sublime.

Agathe Auproux n’est plus un cœur à prendre

Ce cliché comptabilise presque 75 000 mentions j’aime alors qu’elle a été postée il y a seulement 3 jours. Toujours sans maquillage, elle prouve qu’on peut être belle au naturel comme maquillée ! Sans surprise, elle a récolté des centaines de commentaires positifs. 830 commentaires ont ainsi été laissés sous la photo de la belle brune… et on peut dire qu’il y a certains admirateurs qui ont presque l’air amoureux d’Agathe Auproux.

« Tu es vraiment magnifique. La femme la plus belle de France. » peut-on par exemple lire. Mais pas de chance pour eux, elle n’est plus un cœur à prendre… D’ailleurs, on ne sait pas le nom de son nouveau chéri mais on se demande si elle est avec quelqu’un de connu ou non. Les célébrités se mettent souvent ensemble car elles ont peur que les « anonymes » se mettent avec elles par intérêt. De plus, la célébrité n’est pas facile à gérer pour tout le monde.

En tous cas, des rumeurs courent selon lesquelles elle serait peut-être en couple avec Benjamin Samat des Marseillais… Il y a quelques mois, elle l’a « dragué » sur Instagram et a donc semé le doute ! Sur la photo où elle apparaît de dos avec son chéri, on voit que l’homme n’est pas très grand par rapport à elle, qu’il est brun et qu’il semble très baraqué. Benjamin Samat pourrait donc correspondre à cette description mais on doute que ce soit vraiment lui puisqu’ils n’ont pas l’air d’être au même endroit.

Mais si l’on creuse plus loin, le chéri d’Agathe Auproux serait en fait un certain Damien Simonelli dont le compte Instagram est privé… Il est difficile de passer à côté d’Agathe Auproux puisque l’ancienne chroniqueuse de TPMP connaît un franc succès notamment sur Instagram. Vous pouvez ainsi découvrir son quotidien avec des photos, des vidéos et des stories souvent sympathiques.