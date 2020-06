Agathe Auproux : très bel anniversaire partagé sur Instagram et plein d’espoir

Agathe Auproux propose un très beau ciel bleu sans doute pour montrer que désormais tout semble aller pour le mieux. La jeune femme a été atteinte par un cancer et désormais elle est en rémission. La story dévoilée sur son compte Instagram est donc très réjouissante, encourageante et surtout émouvante. Elle montre ainsi à toutes les personnes qui sont peut-être malades que l’espoir demeure et qu’il ne faut pas baisser les bras. Elle fête alors son premier « anniversaire de santé retrouvée » et nous lui souhaitons à cette occasion une très belle journée.

Agathe Auproux, son message émouvant sur Instagram

La jeune femme est souvent au centre des photos et des vidéos, elle dévoile alors sa tenue, voire son quotidien et des paysages incroyables. Toutefois, en ce 24 juin 2020, la story est totalement différente. Elle semble souvent interrogée concernant la maladie et elle a décidé de proposer un Live notamment pour répondre à toutes les questions avec La Roche Posay, car forcément, les traitements peuvent avoir des conséquences plus ou moins problématiques sur la peau.

Les personnes malades peuvent se poser de nombreuses questions et le quotidien est souvent difficile à supporter .

. Agathe Auproux apporte donc toute sa combativité, sa force et son courage, elle peut clairement être une source d’inspiration pour les patients.

Même si les maladies sont différentes et que les symptômes ne sont pas toujours les mêmes, il est toujours encourageant d’avoir une personne en face de vous qui a vaincu ces maux.

La jeune femme qui était autrefois chroniqueuse à TPMP estime qu’il faut être fier de soi et de tous les accomplissements.

Il faut également selon elle prendre une minute notamment pour se remémorer le chemin parcouru qui est parfois difficile et semé d’embûches. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus concernant Agathe Auproux, il faut savoir que la jeune femme a écrit un livre sur sa maladie et il est possible de le dénicher à la Fnac. Vous avez même un lien dans sa biographie sur son compte Instagram.

La force et le courage d’Agathe Auproux

Elle termine cette story pleine d’espoir par un message assez poignant puisqu’elle adresse sa force et son courage. La jeune femme avait notamment pu en parler sur les plateaux de télévision comme aux côtés de Cyril Hanouna. Elle avait été diagnostiquée en Décembre et elle avait choisi d’en parler quelques mois plus tard, mais elle a sans doute pu compter sur ses proches et sa communauté qui ne cesse de grandir au fil des jours. Si vous souhaitez obtenir toutes les réponses par rapport à la maladie, les conséquences sur la peau et les effets secondaires des traitements, Agathe Auproux vous donne rendez-vous à 18 heures pour un Live spécial et vous aurez alors des réponses de qualité.

Il ne faut pas oublier que la protection de la peau est très importante surtout alors que les vacances d’été approchent à grands pas. En cas d’une exposition, il est préférable de choisir une excellente crème solaire et il est même conseillé d’éviter une telle exposition que ce soit pendant plusieurs minutes ou quelques heures. Nous souhaitons donc un très bel anniversaire à Agathe Auproux pour cette première année de santé retrouvée !

N’hésitez pas à vous rendre sur son compte Instagram pour découvrir dans quelques heures le Live qui est forcément très important.