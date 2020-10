Agathe Auproux : Top 3 des plus beaux post insta ! Petit décolleté sympathique à l’horizon

Agathe Auproux donne parfois des coups de chaud à ses abonnés qui sont nombreux à apprécier ses clichés. Ces derniers peuvent mettre en avant l’intérêt de recycler les déchets et d’être vigilant avec l’environnement. En effet, le plastique est nocif pour la planète et la chroniqueuse de BTP n’hésite pas à communiquer dans ce sens. Vous pourrez aussi la découvrir dans diverses poses aussi sympathiques les unes que les autres.

Un vrai défilé de mode pour Agathe Auproux

Ses tenues vestimentaires ne sont pas seulement appréciées via Instagram puisque la jeune Agathe Auproux attire aussi les regards à la télévision. Vous pouvez la retrouver en tant que chroniqueuse dans Balance Ton Post tous les jeudis soirs sur C8 et à chaque fois, elle reçoit des commentaires élogieux. Ces derniers peuvent être partagés pour ses tenues ou ses avis qui sont souvent très bien argumentés et détaillés.

Toutes les tenues semblent aller à Agathe Auproux que ce soit pour un rendu cocooning ou très sobre .

. Les imprimés sont sympathiques notamment pour cette petite robe très courte qui pourrait plaire à de nombreuses femmes.

Les stories pour Agathe Auproux sont aussi nombreuses et elles pourront rythmer votre quotidien.

Avec son carré et ses formes, la chroniqueuse semble porter à merveille tous les vêtements, ce sera aussi le cas d’un sweat très sportswear. La jeune femme pourrait alors être un modèle ou une source d’inspiration si vous êtes en quête bien sûr d’idées pour vous habiller au quotidien ou lors d’une soirée professionnelle.

Les styles d’Agathe Auproux sont nombreux

Au cours de l’été, elle vous a proposé une petite robe très légère avec des imprimés, mais elle n’hésite pas à adopter des tenues plus strictes pour sa profession. Elle portait alors de sublimes bottines blanches avec un jean skinny ou slim et l’ensemble était sublimé par une chemise blanche parfaitement coupée. Elle a aussi une certaine classe avec un débardeur kaki accompagné d’une chemise ouverte pour laisser son décolleté se dévoiler en partie au grand jour. Les fans ont apprécié le combo avec les cuissardes et la petite robe rythmée par les imprimés.

Au bord de l’eau, Agathe Auproux peut adopter une tenue un peu plus décontractée avec une sorte de crop top et un pantalon avec des rayures. N’hésitez pas à suivre la chroniqueuse de BTP que vous pouvez retrouver toutes les semaines dans le cadre de cette émission qui s’attarde sur des faits de société qui sont partagés dans l’actualité.