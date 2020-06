Agathe Auproux : ses tenues osées les plus belles pour l’été font fureur sur les réseaux sociaux !

Agathe Auproux en maillot de bain : son petit bikini pour faire effet sur les plages de France

Alors que l’été pointe le bout de son nez et que la français ont plus que jamais besoin et envie de partir en vacances, Agathe Auproux a quant à elle décidé de faire plaisir à toutes celles et ceux qui n’auront malheureusement pas la chance, par manque de moyens, de partir en vacances. En effet, il faut bien avouer que les prix des locations ont flambé en France et à l’étranger pour cet été, et que bien malheureusement seuls les français les plus fortunés pourront prendre la route pendant cette saison qui s’annonce très chaude.

En effet, une étude de La Chaîne Météo montrait d’ailleurs récemment que le mois de juillet allait s’annoncer comme le plus chaud de l’été, devant le mois d’août. Mais c’est dès aujourd’hui qu’Agathe Auproux a décidé d’en mettre plein la vue à ses fans avec des photos plus torrides les unes que les autres… En effet, on peut dire que l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna n’a décidément pas froid aux yeux et lance même des regards qui feraient chavirer plus d’un homme… Mais concernant sa vie sentimentale, certains vont devoir prendre leur mal en patience bien qu’ils voudraient la rejoindre !

Agathe Auproux ne dévoile finalement que très peu sa vie privée et préfère diffuser des clichés sur les réseaux sociaux qui vont enflammer la toile une nouvelle fois !

Agathe Auproux : sa peau bronzée fait chavirer le cœur des hommes célibataires sur Instagram !

Bien que la jeune femme poste régulièrement des photos d’elle dans des tenues qui ont de quoi faire saliver de plaisir de nombreux hommes mais aussi des femmes, on s’est tous demandé récemment si la jeune femme était en couple ou non, après la diffusion d’une photo choc dans sa story sur son propre compte Instagram.

Dans le cliché que l’on pouvait apercevoir et qui a aujourd’hui disparu des radars, on pouvait voir l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste tenir la main d’un jeune homme, alors que le prétendu couple apparaît de loin. Il y a donc bien une troisième personne qui aurait pris ce cliché de la belle Agathe Auproux, mais aujourd’hui nous ne sommes bien malheureusement pas en mesure de dire de qui il pourrait s’agir exactement.

Quoi qu’il en soit, Agathe Auproux n’a pas fini de faire parler d’elle puisque ses photos de sa peau bronzée au soleil n’ont pas fini d’émoustiller les fans de la jeune femme sur les réseaux sociaux. En effet, ses jambes qui paraissent immenses font vibrer le cœur des hommes qui pourraient regarder ses cuisses toute la journée en restant allongé sur la plage. Quant à son décolleté, on imagine que certains ont dû prendre des malaises en voyant la jeune femme en photo, alors on se demande ce qu’il pourrait se passer si Agathe Auproux leur donnait la chance de la rencontrer !

On ne sait pas encore si Agathe Auproux a décidé ou pas de partir cet été. En effet, la crise sanitaire du Coronavirus est passée par là et on se doute bien que cela a dû changer les plans de vacances de toutes les françaises et des français, y compris pour Agathe Auproux. Mais pour autant, la jeune femme n’a pas communiqué sur sa volonté de partir en vacances dans une destination en particulier ni de ses voyages prévus pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Les fans d’Agathe Auproux auront-ils la chance de la rencontrer sur les plus belles plages de France ?

C’est tout ce que l’on devrait bientôt découvrir. En effet, Agathe Auproux étant très proche de sa communauté, on imagine bien qu’elle ne manquera pas de parler de ses futures vacances sur les réseaux sociaux ou de diffuser de nouvelles photos d’elle dans des maillots de bain très osés ! A moins que l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste décide plutôt de se rendre à l’étranger, puisque comme l’a précisé le gouvernement il sera possible de voyager en dehors des frontières cet été !