Agathe Auproux – Ses nouvelles photos totalement incroyables ou elle en dévoile beaucoup trop !

Si vous cherchez de l’inspiration pour vos prochaines tenues, nous vous conseillons de suivre Agathe Auproux, ancienne chroniqueuse à succès de TPMP.

Sur son compte Instagram, pendant le confinement, elle n’a pas hésité à partager son quotidien de A à Z pour le plus grand bonheur de ses fans.

Aujourd’hui, elle pose avec une brassière que les femmes ont longtemps reléguée aux oubliettes, mais désormais, elle se retrouve sur le devant de la scène.

Allez-vous adopter également cette brassière en coton ?

Une brassière grise avec un pantalon vert

Les stars de la télé-réalité, du petit écran et les chroniqueuses comme Kelly Vedovelli sont largement suivies par les internautes, car elles ont toujours des astuces dans le monde de la mode.

Si vous cherchez un moyen de vous vêtir dans les prochains jours, sachez que la brassière en coton revient à la mode.

Certes, elle avait été reléguée aux oubliettes au même titre que les sous-vêtements en coton qui étaient considérés comme « vieillots ». D’autres matières ont donc eu la cote auprès des femmes comme la soie ou le synthétique, mais désormais, le coton revient sur le devant de la scène puisque la gent féminine recherche le confort.

Le visuel a été pendant de nombreuses années pris en compte au détriment du confort .

. Les femmes cherchaient de la lingerie de qualité et même des vêtements qui pouvaient flatter leur silhouette.

Finalement, les tendances évoluent et Agathe Auproux finalement le montre à la perfection.

Vous devez abandonner rapidement vos sous-vêtements traditionnels afin d’adopter de nouveaux produits que vous auriez jetés il y a quelques années.

Comment porter la brassière en coton ? Contrairement à certaines matières assez stretch, le coton nécessite une taille parfaite. Il faut alors avant de valider votre commande bien mesurer votre tour de buste, cela vous évite d’avoir une matière qui n’épouse pas à la perfection votre silhouette. Finalement, ces brassières sont assez confortables et les fabricants ont nettement amélioré le visuel. Celle d’Agathe Auproux est assez échancrée, cela vous permet de porter des tops avec un col en V et les bretelles sont assez fines, vous ne serez donc pas dérangés au cours de la journée. De plus, avec un large élastique à la base, vous profitez d’un bon maintien.

Pourquoi porter une brassière en coton ?

Généralement, les sous-vêtements sont surtout choisis pour le confort désormais, mais ce n’est pas au détriment de la qualité et du visuel. Si cela n’était pas envisageable il y a quelques années, cela est désormais possible. Nous vous conseillons de porter les brassières en coton pour la journée et vous pourrez alors les associer à des sous-vêtements conçus avec la même matière. Vous aurez alors une belle harmonie, car il est toujours agréable de porter des dessous harmonieux. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne portent pas de telles brassières pour plaire aux hommes, elles ont également la volonté de se sentir bien au quotidien.

C’est pour cette raison qu’elles choisissent les pièces avec la plus grande précision. Par contre, évitez de porter la brassière en coton d’Agathe Auproux pour le sport, car le maintien n’est pas suffisant. Il est de qualité grâce à l’élastique à la base pour un port traditionnel, mais ce n’est pas le cas pour les activités sportives. Si vous avez un doute, il suffit d’un seul test pour le savoir surtout si vous avez des formes généreuses, l’inconfort sera relativement au rendez-vous.

Contrairement à certaines matières qui s’étirent facilement, le coton peut rapidement perdre de sa superbe et le maintien n’est donc plus possible. C’est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous permettre d’enfiler une brassière trop grande, car il sera impossible de l’ajuster à votre morphologie. De ce fait, si vous avez tendance à perdre du poids ou si vous optez pour une prise de masse, sachez que ces brassières ne seront pas forcément les plus réjouissantes pour la suite, car vous ne pourrez pas les adapter à votre taille très facilement contrairement aux autres qui s’étirent plus aisément. Dans tous les cas, Agathe Auproux montre qu’elle peut clairement dévoiler de nouvelles modes.