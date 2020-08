Agathe Auproux se dévoile au naturel et en mode « Pokémon » sur Instagram !

Agathe Auproux a quitté Paris juste avant le confinement afin de se rendre dans sa famille. L’ancienne chroniqueuse de TPMP ne voulait pas rester seule et enfermée dans son appartement dans la capitale.

Ainsi, elle a passé du temps avec ses parents et elle s’est montrée plutôt active sur les réseaux sociaux. La star tentait d’occuper ses fans en leur proposant quelques dictées et en leur faisant des blind test.

Agathe Auproux en vacances dans le Sud

Depuis la fin du confinement, Agathe Auproux évite Paris et elle est partie dans le Sud. En effet, la starlette est en couple et il semble bien qu’elle ait retrouvé son petit ami près de Monaco. Elle dévoile très souvent de belles photos d’elle à la mer et elle fait rêver ses abonnés.

Agathe se plaît bien dans le Sud et elle se ressource loin de la capitale. Pendant les vacances, la jeune femme bronze à la plage mais elle fait aussi de la randonnée avec sa maman. Puis, elle n’hésite pas à prendre la pose dans des tenues décontractées et au naturel.

Agathe Auproux en mode Pokémon

Ce samedi 8 août, Agathe Auproux a dévoilé un tout nouveau post sur Instagram. La jeune femme s’affiche avec un long t-shirt noir Pokémon. La star a toujours été une grande fan du jeu-vidéo et du dessin animé et elle porte fièrement le vêtement.

En plus, l’influenceuse n’a pas oublié de mettre ses fameuses lunettes et elle se dévoile sans maquillage. Les fans peuvent très souvent la voir au naturel sur le réseau social et elle se montre toujours aussi photogénique.

Agathe Auproux a profité de ce post Instagram pour dévoiler son Pokémon préféré. En effet, sur le t-shirt, on peut lire « quel est ton Pokémon préféré ?« . La star a répondu « Salamèche » et la majorité de sa communauté a validé son choix. Pour eux, il n’y a aucun doute, Salamèche est bien meilleur que Bulbizarre ou Carapace.

Agathe a encore une âme d’enfant et elle a fait sensation avec sa toute nouvelle photo. En effet, les internautes ont été nombreux à lui laisser des messages. « Au naturel comme d’habitude juste toute mimi » a écrit un fan. « Sublime tout simplement » a partagé un autre internaute.

Agathe Auproux moins présente sur Instagram ?

Les internautes sont bien contents d’avoir des nouvelles d’Agathe Auproux. Ces derniers temps, la jeune femme se faisait plutôt discrète sur Instagram et elle les avait même beaucoup inquiétés.

En fait, Agathe avait choisi de faire une petite pause avec les réseaux sociaux car elle passait du temps en famille. Elle ne voulait pas être dérangée et elle avait donc pris « quelques jours off ».

Agathe Auproux a beau avoir plus de 800.000 abonnés, elle connaît ses priorités et elle veut profiter de chaque instant avec sa famille et ses amis. En plus, elle fait tout pour garder une vie privée et elle reste très discrète quant à ses relations amoureuses. Pour le moment, ses fans n’ont jamais eu la chance de voir le visage de son chéri.