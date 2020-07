Agathe Auproux sans le haut, son cliché osé sur Instagram enflamme le web ! Les abonnés veulent en voir plus !

Agathe Auproux sans le haut : ses fans veulent tout voir sur Instagram et likent ses photos !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Agathe Auproux est très appréciée et suivie sur le réseau social Instagram. En effet, dès que la jeune femme publie une photo, on peut déjà voir de nombreux likes et des articles dans la presse pour ses moindres faits et gestes. Mais on peut dire que la jeune femme a bien raison de publier ces clichés si cela lui fait plaisir et on ne peut pas le lui reprocher ! On a donc pu retrouver la jeune femme sur Instagram récemment dans des clichés particulièrement osés et qui ont fait réagir. Par exemple, on l’a récemment vu dans un cliché très glamour où elle pose de profil avec un petit haut bleu marine et un superbe rouge à lèvres qui lui va à ravir.

Mais ce qui étonne le plus les fans sur ce cliché, c’est que même avec très peu de maquillage, la jeune femme est quand même sublime et a fait réagir puisqu’on compte à ce jour plus de 66 000 likes alors que la photo n’a été publiée qu’il y a seulement 5 jours ! Des personnalités n’hésitent pas d’ailleurs à liker la photo, y compris des anciens de Koh Lanta comme Alban, qui vient tout juste de faire une greffe de cheveux. Mais ce n’est pas la photo que les internautes ont le plus apprécié…

Agathe Auproux chemise ouverte : découvrez le cliché qui a fait fureur sur Instagram et qui enflamme la toile !

C’est un autre cliché que l’on a pu voir sur Instagram sur le profil d’Agathe Auproux qui a beaucoup fait parler et saliver de nombreux internautes. Sur cette photo, on retrouve la jeune femme avec une chemise d’une marque intimiste qu’elle soutient : 3 Paradis. Sur cette chemise, assortie à un short, on retrouve un fond bleu ciel avec des mains tendues vers le ciel de toutes les couleurs.

Mais les internautes n’ont pas réagi pour la chemise et la short de la jeune femme, mais surtout pour ce qu’il y a dessous… Puisque cela n’aurait échappé à personne, la chemise d’Agathe Auproux est ouverte, et laisse apercevoir son buste… Très appréciée par les internautes, on ne peut qu’espérer que la publication d’Agathe Auproux a permis à la marque d’être plus populaire auprès de l’audience d’Instagram.

Mais le cliché qui récolte le plus de fans et un autre cliché où Agathe Auproux apparaît sans haut, et a fait réagir de nombreux internautes… En effet, on retrouve à ce jour près de 100 000 likes sur ce cliché, où Agathe Auproux apparaît avec des brassières en coton et un jogging de l’équipe de baskets des Celtics.

Alors que certains la comparent à un personnage de Street Fighter d’un ton très amusé dans les commentaires, d’autres internautes réagissent par la beauté d’Agathe Auproux en toutes circonstances. Car il faut bien le dire, c’est un risque que prend la jeune femme en publiant ce cliché sur Instagram : elle n’apparaît pas très maquillée, et le moins que l’on puisse dire c’est que le pantalon de jogging ne la met pas forcément en valeur. Quoi qu’il en soit, cette photo aura au moins le mérite de montrer qu’elle sait se faire belle !

Mais sur une autre photo publiée en plein confinement, on a pu également la voir sans haut mise à part un petit haut de dentelle sur Instagram, qui a également fait plaisir aux nombreux fans sur Instagram. Parmi les personnes qui ont réagi sur la photo, on retrouve notamment une certaine Clara qui s’est empressée de liker la photo d’Agathe Auproux sans haut… Doit-on s’attendre à une future collaboration entre les jeunes femmes ? On se doute que les communautés d’Agathe et de Clara seraient complètement dingues si elles pouvaient voir un jour une photo commune entre les deux femmes, qui restent toujours sublimes…