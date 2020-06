Agathe Auproux : sa robe s’envole comme Marilyn Monroe

Pour certaines personnes, Marilyn Monroe représente le charme et l’élégance par excellence. La silhouette d’Agathe Auproux est aussi très prisée par les internautes qui n’hésitent pas à regarder son compte Instagram assez souvent. Il faut noter que les clichés sont parfois très sympathiques et ce fut le cas pour cette piscine Hexa Grace qui est extrêmement réjouissante à regarder. Elle propose plusieurs couleurs et l’ancienne chroniqueuse de TPMP a su capter le bon moment avec un ciel bleu légèrement nuageux pour mettre en valeur cette oeuvre de Victor Vasarely datant de 1979.

Une piscine extraordinaire dévoilée par Agathe Auproux

Vous avez donc une vue d’en haut et lorsque vous êtes un peu plus près, elle doit être encore plus intéressante. Les internautes ont d’ailleurs pu accorder un petit J’aime à ce cliché qui met en avant la terrasse à Monaco. Si vous avez l’intention de vous rendre dans cette destination, n’hésitez pas à prendre de la hauteur puisque le spectacle offert est vraiment sympathique.

C’est sur le toit du centre des congrès de Monaco que cette piscine Hexa Grace a été dévoilée .

. Cette oeuvre a été à maintes reprises photographiée puisqu’il faut reconnaître qu’elle est très belle et colorée.

Les fans d’Agathe Auproux sont forcément sans voix, car elle est merveilleuse.

L’ancienne chroniqueuse de TPMP et celle qui est devenue écrivaine voulait aussi proposer la photo à 20 heures sur son compte Instagram puisque l’affluence est souvent au rendez-vous à cette heure. Même si elle a manqué l’heure, elle a tout de même voulu la présenter aux yeux de tous et elle a réellement bien fait.

La petite robe d’Agathe Auproux dans le vent

Toutes les femmes qui portent des jupes ou des robes ont une hantise, celle du vent. Il suffit d’une petite bourrasque pour que le tissu s’envole et dévoile tous les dessous. Un cliché de ce genre avait fait le tour du Web et il est toujours aussi apprécié à sa juste valeur, il s’agit de la robe blanche de Marilyn Monroe. Cette dernière s’était envolée et elle avait été au coeur d’une posture très sensuelle de la jeune femme. Pour Agathe Auproux, c’est pratiquement la même chose avec cette robe colorée qui s’envole légèrement sans doute à cause du vent.

Agathe Auproux dévoile même les dessous de ce cliché, elle a seulement posé son téléphone et mis le retardateur. Cela montre qu’il ne faut pas forcément faire appel à un professionnel pour avoir de beaux clichés. D’ailleurs, la jeune femme a voulu tacler celles et ceux qui peuvent insinuer que leurs photos sont réalisées par d’incroyables photographes puisque la réalité est souvent très différente. En effet, vous posez votre Smartphone, vous inscrivez le temps et hop le tour est joué.