Agathe Auproux (photos) : magnifique en maillot de bain blanc, elle prône le « body positive »

En story sur Instagram, Agathe Auproux aime nous partager ses bons plans. Ainsi, elle met en avant une adresse pour une manucure pas chère et un ordinateur portable d’une autre marque qu’Apple qu’elle trouve très bon pour moins cher.

Dans sa story d’aujourd’hui, elle montre son nouveau maillot de bain blanc qu’elle mettra certainement tout l’été tant il est joli !

Agathe Auproux : elle achète un maillot de bain pensé par Shera, figure du body positive

Ce maillot de bain est assez spécial car il a été créé par l’influenceuse Shera, en collaboration avec le marque Undiz. Si vous ne connaissez pas Shera, c’est une créatrice de contenus (notamment sur Instagram et Youtube) qui a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie en arrêtant de se maquiller d’un coup alors qu’elle se maquillait beaucoup. Elle s’est ainsi forcée à se retrouver au naturel et à s’aimer sans artifice.

Cela peut paraître simple pour certaines personnes mais beaucoup de femmes n’osent même pas sortir de chez elle sans maquillage tant elles n’ont pas confiance en elles. Ce changement lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses et elle utilise désormais sa popularité pour prôner le Body Positive, au même titre que l’influenceuse My Better Self par exemple.

« Votre corps est unique, il raconte l’histoire de votre vie à travers ces cicatrices, ces formes, ces traces ou autres … Il ne ressemble à aucun autres, il est parfaitement unique. Apprendre à s’aimer c’est vouloir se ressembler » peut-on par exemple lire sur le compte Instagram de Shera.

Elle a donc imaginé une collection de maillots de bain allant du XS au XXL, adaptés à toutes les morphologies. Elle les essaie elle-même, c’est d’ailleurs elle qu’on voit sur le site d’Undiz, et s’affiche au naturel sans retouche. On peut donc voir que l’influenceuse n’a pas une taille « mannequin » comme définie par la société et qu’elle a de la cellulite, comme la majeure partie des femmes en réalité.

Agathe Auproux : sublime en maillot de bain blanc une pièce

Agathe Auproux suit d’ailleurs Shera (et réciproquement), semblant 100% d’accord avec sa vision des choses. En achetant son maillot de bain, elle la soutient en quelque sorte en plus d’acheter une pièce qu’elle trouve très belle. Il est vrai que les beaux jours arrivent et qu’il est grand temps de refaire son stock de vêtements de plage si l’on a plus rien.

En tous cas, le maillot de bain une pièce blanc et décolleté va parfaitement bien à la belle Agathe. Elle le porte de deux façons comme le suggère Shera : en tant que body, rentré dans un pantalon pour une soirée plus classe ou en tant que maillot de bain avec une superbe ceinture dorée ornée de coquillages et de cœurs.

Agathe Auproux : ses clichés en maillot de bain remportent un franc succès

Ce n’est pas la première fois qu’Agathe partage des photos d’elle en maillot de bain. Le 31 décembre 2019, elle avait notamment partagé un cliché d’elle en maillot de bain orange clair qui avait fait sensation. La photo comptabilise à ce jour 98 500 likes ! On y voit la belle brune sur un bateau, au milieu de la mer. Le soleil fait ressortir ses tâches de rousseur et il semble n’y avoir aucune retouche sur cette photo 100% naturelle.

Plus récemment, le 24 avril, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait publié une photo d’elle est maillot de bain deux pièces, blanc également. Aurait-elle un faible pour les pièces blanches ? En tous cas cette couleur lui va à ravir car elle fait ressortir son bronzage et contraste avec ses cheveux noirs !

Mais Agathe Auproux, comme toutes les femmes, ne se limitent pas à son physique. Elle est également très touchée par de nombreuses causes et est particulièrement sensible à tout ce qui touche à l’art.

Agathe Auproux : son engagement mis en avant sur Instagram

Engagée, elle a publié un post suite à l’affaire Georges Floyd et proteste à sa façon contre le racisme, comme de nombreuses célébrités.

Agathe a également partagé une information concernant le coronavirus en story Instagram : le gouvernement pakistanais aurait décidé d’embaucher 63 000 personnes licenciées pendant le confinement pour participer à la plantation de 10 milliards d’arbres en 5 ans.Ce dispositif permet ainsi de lutter efficacement pour le chômage mais aussi de travailler en faveur de la nature.