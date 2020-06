Agathe Auproux, photos de la bombe qui ose vraiment tout ! Les fans sont sous le charme !

Parmi les célébrités féminines françaises, les chanteuses, les actrices et les stars de la télé-réalité sont très médiatisées.

Généralement, quand on demande à quelqu’un sa femme « idéale », la personne interrogée donnera le nom d’une star connue.

Les femmes comme Ingrid Chauvin ou encore Sophie Marceau séduisent davantage les cinquantenaires tandis que les candidates de télé-réalité comme Inès Loucif de Koh-Lanta ou Alix des Marseillais sont suivies par des abonnés ayant la vingtaine.

Mais il semblerait qu’une personne les rassemble tous : la belle Agathe Auproux. Elle n’est ni chanteuse ni actrice, pourtant elle attire les foules. La jolie brune est en fait une journaliste qui s’est fait notamment connaître sur Canal + en étant responsable de la chronique Culture Foot et à TPMP où elle était chroniqueuse pour Cyril Hanouna.

Agathe Auproux : pourquoi les internautes l’aiment tant ?

Son côté « intello » comme aiment bien le rappeler ses admirateurs fait de la jeune femme une personnalité très intrigante. A la fois jolie et intellectuelle, elle a également beaucoup d’humour et s’ouvre volontiers à sa communauté. Pendant le confinement, elle s’est fait davantage connaître par les médias qui se sont emparés de toutes ses photos datant parfois même d’il y a des mois.

Elle a malheureusement fait parler d’elle pour autre chose : la jeune femme a eu un cancer. On lui a détecté une maladie de Hodgkin (un cancer du système lymphatique) en 2018. Elle s’est battue et s’en est finalement remise. Agathe a d’ailleurs écrit un livre à ce sujet intitulé « Tout va bien ». Belle, intelligente, drôle et battante, voici comment on pourrait décrire Agathe Auproux.

En tous cas, on peut dire qu’Agathe Auproux va définitivement bien et ça fait plaisir ! Elle a gâté ses abonnés avec une série de clichés tous plus beaux les uns que les autres. Elle rajoute presque toujours une pointe d’humour dans ses posts grâce à la légende. Ses fans sont absolument fans d’elle. Ils la trouvent sublime et complimentent à chaque fois ses courbes. La belle journaliste s’affiche telle qu’elle est sur Instagram et elle a bien raison.

Top 5 des photos osées d’Agathe Auproux qui ont eu le plus de succès

Agathe Auproux, femme fatale

Sur cette première photo, Agathe représente typiquement la femme fatale. Le regard fixe et la bouche légèrement ouverte, elle est terriblement sensuelle. Son décolleté plongeant met en valeur le haut de son corps et a l’air de perturber ses fans au vu des commentaires qu’elle a reçu… Sa communauté n’a pas d’âge : elle reçoit des compliments (parfois très gênants) d’hommes et de femmes de 20 ans à 70 ans.

Agathe Auproux : son jean moulant qui affole Instagram !

Sur cette photo, elle ne montre rien de déshabillé et suggère juste ses formes avec son jean. Ce cliché a un effet immédiat sur ses admirateurs : ils deviennent complètement fous. Pour une publication semblant assez innocente, la belle Agathe a récolté plus de 113 000 likes et plus de 2500 commentaires, dont certains très vulgaires…

Agathe Auproux : elle dévoile tout en maillot de bain

Sur cette photo plus qu’avantageuse, la belle brune avoue elle-même qu’elle a un corps de diablesse et un visage d’ange. C’est d’ailleurs ce qui plaît tant à son public : elle a un visage qui paraît très jeune et innocent tandis que son corps est celui d’une femme. En tous cas cette photo est sublime et donne autant chaud que si nous étions sur le même bateau qu’elle. Le fait qu’elle ait dézippé légèrement le haut de son maillot de bain n’y est peut-être pas pour rien…

Agathe Auproux : en robe légère pendant le confinement

Elle l’avoue, elle s’apprêtait uniquement pour les photos Instagram pendant le confinement et on peut la comprendre ! Sa petite robe et blanche lui donne un air faussement sage, ce qui contraste avec sa moue clairement provocatrice. Elle ne s’est pourtant pas du tout maquillée, très à l’aise avec son visage naturel de poupée.

Agathe Auproux en brassière : la photo qui a tant fait parler

On finit ce top avec l’une de ses photos les plus médiatisées : le cliché où elle porte sa brassière grise en coton. Agathe Auproux n’est en rien vulgaire sur cette publication et elle est même très naturelle. Elle ne s’attendait pas du tout à ce que cette photo déchaîne autant les foules mais il faut croire qu’elle n’avait pas évalué sa beauté à sa juste valeur.