Agathe Auproux photo choc : a-t-elle officialisé son couple sur les réseaux sociaux ? Les fans sont choqués et déçus par la star !

Agathe Auproux : ses photos osées enflamment la toile et les fans en redemandent de plus en plus !

S’il y a bien un compte Instagram qui fait fureur en ce moment, c’est bien celui de l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, Agathe Auproux. Alors que la jeune femme est apparue récemment en discussion avec Eric Naulleau dans un repas diffusé sur les réseaux sociaux, les fans d’Agathe Auproux se demandent si une nouvelle collaboration est prévue entre les deux protagonistes. En effet, Agathe Auproux et Eric Naulleau ont tous les deux travailler avec Cyril Hanouna par le passé : va-t-on les retrouver dans un projet commun à l’avenir ou était-ce un simple déjeuner de courtoisie ?

Nous ne le savons pas encore, mais il faut bien dire que les fans d’Agathe Auproux sont pour certains très peu préoccupés par ses projets d’émissions de télévision. Ils préfèrent en effet se concentrer sur les clichés que l’ancienne chroniqueuse diffuse largement sur Instagram, quitte à enflammer la toile !

On a notamment pu découvrir tout récemment, il y a quelques heures à peine, Agathe Auproux dans une tenue très courte sur Instagram. Très critiquée pour son association vestimentaire avec des baskets qui sont de très mauvais goûts pour certains de ses fans, sa mini jupe très courte est encensée par les autres qui voudraient bien que celle-ci soit encore plus courte pour dévoiler les longues jambes bronzées de la jeune femme. Dans cette photo qui aurait été prise à Monaco, Agathe Auproux apparaît plus belle que jamais, cheveux au vent, avec ses lunettes qui ont contribué à faire sa popularité notamment dans l’émission de Cyril Hanouna Touche Pas à Mon Poste. En effet, depuis que la chroniqueuse ne participe plus à l’émission quotidienne de C8, ses fans sont en détresse et veulent avoir des nouvelles d’Agathe Auproux.

Depuis sa participation à l’émission phare de C8, son compte Instagram a donc connu un véritable coup de boost en quelques mois seulement. Mais certains fans vont malheureusement être très déçus en voyant une autre photo qu’Agathe Auproux a tout juste publié dans sa story sur Instagram, où on peut la voir donner la main à un homme…

Agathe Auproux : qui est cet homme à qui elle a donné la main dans sa story Instagram ? Les fans sont jaloux et veulent des réponses !

Bien que d’habitude Agathe Auproux ne partage pas sa vie privée quand il s’agit d’amour, il semblerait qu’elle ait peut être changé d’avis quand on voit la photo qu’elle a tout juste publié dans sa story sur Instagram. En effet, on a pu la voir visiter Monaco, mais elle n’était pas seule… Dans le cliché que l’on a pu voir sur sa story Instagram, on peut donc voir Agathe Auproux descendre des escaliers dans Monaco aux côtés d’un homme. Les deux protagonistes, qui se tiennent par la main, semblent très heureux bien qu’on les voit de dos sur la photo.

Avec un beau legging et une brassière noire, Agathe Auproux est accompagnée d’un homme qui porte sobrement un t-shirt blanc et un short. Enfin, probablement pour passer inaperçu dans la foule, le supposé couple porte pour chacun une casquette. Mais qui est cet homme que l’on a pu voir dans la story d’Agathe Auproux ? Personne ne le sait actuellement, mais toutefois il y a bel et bien une troisième personne qui a pris ce cliché qui est impliquée dans l’affaire !

A moins que cela ne soit qu’une diversion d’Agathe Auproux pour que les médias parlent d’elle et s’empressent de tomber dans la brèche, il semblerait donc que l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste soit bel et bien en couple, mais pour le moment nous ne connaissons absolument rien de l’identité du compagnon supposé d’Agathe Auproux ! Elle a pour autant ajouté un emoji chat sur la photo, portant à croire que cela pourrait être un surnom qu’elle donne à son petit copain…