Agathe Auproux : les fans sont fou devant ses clichés où elle enlève le haut !

Les fans d’Agathe Auproux attendent impatiemment chaque nouvelle photo de leur star ! En attendant, voici un florilège de ses plus beaux clichés pour le plus grand plaisir des yeux !

Agathe Auproux : elle ne porte pas de haut sur cette photo qui rend dingue sa communauté !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que période de confinement ou pas, Agathe Auproux sait se faire désirer auprès de sa communauté et n’hésite jamais à partager des clichés parfois très osés qui rendraient dingues plus d’une personne ! En effet, souvenez-vous de ce cliché où la jeune femme apparaissait en pleine rue de Paris sans haut !

On pouvait la retrouver avec une veste ouverte pour masquer une partie de son corps mais où l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste apparaissait radieuse et un avec un regard qui a dû faire craquer plus d’un homme, comme on peut le voir dans les nombreux commentaires. La photo, qui a été likée plus de 100 000 fois, a fait l’unanimité auprès de toute sa communauté sur Instagram.

Parmi les personnes qui ont liké la photo d’Agathe Auproux, on retrouve même des personnalités publiques qu’elle a pu côtoyer dans les médias. Mais ce n’est pas la seule photo d’Agathe Auproux que l’on a pu voir rendre folle sa communauté sur Instagram, car ces derniers adorent quand la jeune femme se montre dans des positions attrayantes, et c’est ce que l’on a pu voir plusieurs fois sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans qui en redemandent encore et encore… Dans un autre cliché posté il y a peu de temps, Agathe Auproux postait une photo d’elle au naturel sur Instagram, pour essayer le nouvel iPhone 11 sorti très récemment. En effet, lors de l’achat d’un nouveau smartphone, il est primordial de bien s’assurer que tout fonctionne bien : les appels, les SMS, internet, mais aussi les vidéos et les photos ! Et c’est donc tout naturellement qu’Agathe Auproux a voulu essayer l’appareil photo du nouvel iPhone 11 et ainsi partager une photo sur son compte Instagram.

Sur ce cliché, alors qu’elle n’est pas maquillée ou très peu, on peut donc la voir avec ce léger sourire que ses plus grands fans adorent, mais ce qu’ils ont surtout remarqué, c’est sa chemise dont seuls les deux premiers boutons du haut semblent ouverts ! Alors que certains fans regrettent de ne pas voir un autre cadre de photo, Agathe Auproux se demande dans sa publication si elle a bien fait d’acheter le nouvel iPhone 11. Mais il y a tout juste quelques jours, c’est un nouveau cliché qu’Agathe Auproux a partagé sur Instagram et qui va encore faire plaisir à ses fans sur le réseau social…

Agathe Auproux : elle s’affiche de profil et envoie un bisou à sa communauté de fans !

En effet, sur ce cliché liké aujourd’hui par plus de 67 000 fans sur Instagram, on peut donc retrouver Agathe Auproux dans ce qui semble être un dressing, où elle apparaît de profil. On peut la voir porter un haut bleu marine qui laisse la place à ses bras magnifiques que l’on peut voir sur la photo, mais c’est surtout son visage que ses fans ont pu admirer sur ce cliché…

En effet, l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste s’est maquillée et envoie un bisou à ses fans tout en faisant un regard de femme fatale que les hommes adorent. On ne sait pas encore quels seront les projets d’Agathe Auproux pour la rentrée médiatique de la prochaine saison, mais on a pu la voir dans sa story Instagram en cette fin de semaine avec le polémiste et auteur Eric Naulleau à l’occasion d’un repas.

Doit-on s’attendre à une future collaboration entre Agathe Auproux et l’ancien collègue d’Eric Zemmour dans On est pas couchés ? Nous ne sommes pas en mesure de le dire pour le moment, mais cela pourrait être possible car les deux protagonistes ont déjà travaillé tous les deux avec Cyril Hanouna. Va-t-on les retrouver ensemble à la rentrée sur la chaîne C8 ? Nous devrions avoir la réponse en septembre…