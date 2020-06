Agathe Auproux : découvrez la photo intime sur sa vie privée qui embrase la toile

Depuis qu’elle s’est fait connaître en tant que chroniqueuse dans l’émission Touche pas à mon poste (et par la suite dans Balance ton poste), Agathe Auproux est massivement suivie sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 830.000 à suivre son compte à vous délecter de ses photos – parfois gentiment osée.

Celle qui était présentée comme l’ennemie de Kelly Vedovelli dans l’émission animée par Cyril Hanouna a beau ne plus faire la une de l’actualité médiatique depuis qu’elle a quitté le show, elle conserve une belle notoriété.

Agathe Auproux rend fou les internautes

Pas un jour ne se passe sans qu’Agathe Auproux ne fasse parler d’elle, qu’elle le veuille ou non. Elle a connu un petit bad buzz récemment en révélant aux internautes sa théorie sur les likes instagram.

Relativement clichée et manichéenne, sa théorie consistait à dire qu’un like Instagram était perçu comme une validation et que, lorsqu’on est en couple, il est irrespectueux et inutile d’aller aimer la photo d’une autre personne.

Une théorie qui n’a pas convaincu sur Twitter (même si elle avait tout de même quelques fervents défenseurs) et qui a prouvé à quel point, par une simple story, la jeune femme pouvait faire le buzz. La notoriété est encore bien présente !

La vie privée d’Agathe Auproux

Quand on devient une personnalité publique du jour au lendemain, cela peut être difficile à gérer. On ignore comment équilibrer la balance entre vie professionnelle (et donc publique) et vie privée. Or, en participant à Touche pas à mon poste, Agathe Auproux a obtenu quasiment instantanément une grande notoriété.

Il faut dire que la jeune femme a quelques atouts de son côté : des idées bien claires qu’elle exprime généralement très bien et un physique, il faut l’avouer, de rêve. Une tête pleine dans un corps de mannequin : de quoi faire craquer les internautes qui sont vite tombés sous son charme.

Mais cela attise également les jalousies et la jeune femme a reconnu ne pas avoir été épargnée par les critiques.

Agathe Auproux révèle son cancer sur Instagram

Le destin a mis à rude épreuve la chroniqueuse puisqu’elle a annoncé sur Instagram il y a plusieurs mois être atteinte d’un cancer. Alors qu’elle avait déjà commencé son traitement, elle a décidé d’annoncer la nouvelle à ceux qui la suivent.

Par la suite, elle a écrit un livre (Tout va bien), comme un témoignage de ces quelques mois à vivre avec la maladie. Car la jeune femme est désormais guérie et peut poursuivre sa vie normalement. Une nouvelle qui a réjouit ses fans, eux qui se sentent désormais d’autant plus proches d’elle suite à cette révélation sur son état de santé.

Agathe dévoile une photo de son petit ami

On l’a donc compris : Agathe Auproux a décidé de dévoiler aux internautes une partie de sa vie. Durant le confinement, elle se sentait plus proche d’eux que jamais, elle qui partageait avec eux son quotidien durant ces semaines enfermée chez elle. Elle avait même confié qu’elle ne se faisait belle que pour eux, pour alimenter son compte Instagram.

Jusqu’à présent, on pensait que la jeune femme était célibataire, mais son coeur n’est semble-t-il plus à prendre. Elle a en effet révélé en story une photo où on la trouve accompagné d’un jeune homme.

Ne comptez pas sur la jeune femme pour trop en montrer cependant, elle semble vouloir prendre son temps. En effet, vous ne verrez que deux silhouettes de dos, assez loin. Impossible de deviner l’identité du garçon (est-il également une personnalité publique ?).

Les deux amoureux profitaient en tout cas d’une belle ballade en bord de plage et Agathe a voulu partager ce petit moment d’intimité avec ces internautes. On imagine que certains d’entre eux seront déçus de voir qu’elle n’est plus célibataire.

En voyage à Monaco, elle a dévoilé plusieurs photos aux internautes et on imagine désormais que c’est son petit ami qui la met en scène. C’est dans une splendide robe à fleurs qu’elle s’est notamment affichée sur Instagram, recevant des centaines de commentaires élogieux sur son physique et son style vestimentaire. De quoi rendre fier son amoureux qui sort avec une personnalité très influente, qu’elle s’en rende compte ou non.