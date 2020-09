Agathe Auproux de Balance ton post donne un coup de chaud à ses fans de l’émission !

Agathe Auproux (Balance ton post) : elle fait un retour très remarqué avec Cyril Hanouna !

Alors que la jeune femme s’était montrée plutôt discrète à la télévison depuis quelques temps déjà, ses fans étaient impatients de pouvoir la retrouver sur le petit écran. En effet, ces derniers mois, Agathe Auproux a beaucoup plus fait parler d’elle pour les photos de son compte Instagram où elle apparaissait souvent peu vêtue. Vous pourrez donc profiter pleinement de ses clichés.

D’ailleurs, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste n’a pas hésité à admettre que lors du confinement elle n’hésitait pas à se préparer pour sa communauté de fans, même si elle restait confinée comme le demandait à l’époque le chef de l’état Emmanuel Macron. Mais depuis que le déconfinement a eu lieu, de nombreuses personnalités françaises ont rapidement repris le chemin des plateaux de télévision. Cela a été bien évidemment le cas pour Cyril Hanouna qui dès lors avait promis une future saison de TPMP exceptionnelle. Et avec la participation d’Agathe Auproux dans Balance ton post qui vient de passer en version hebdomadaire, cette saison devrait permettre d’être exceptionnelle.

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme n’a pas sa langue dans sa poche et sait très bien de faire entendre dans les débats enflammés que l’on a l’habitude de voir pendant l’émission. Et pour cause, il ne faut pas se fier au cliché féminin classique sur la beauté, Agathe Auproux est avant tout une journaliste qui a fait ses preuves dans la presse et son succès est tout à fait mérité !

Mais pour autant, la chroniqueuse sait également se mettre en valeur avec des tenues qui ravissent ses fans, et ce quelque soit la saison comme en témoigne les captures d’écran que l’on peut voir ici et là lors de ses dernières apparitions dans Balance ton post, mais aussi les toutes dernières photos que l’on a pu voir sur son compte Instagram !

Agathe Auproux : sa nouvelle tenue enflamme les réseaux sociaux !

La chroniqueuse sait tenir en haleine ses plus grands fans en diffusant des clichés d’elle dans des tenues très suggestives. Il faut bien avouer que même quand Agathe Auproux apparaît dans une petite chemise blanche, ses admirateurs sont aux anges, comme en témoigne cette photo.

Il faut dire qu’avec les boutons de la chemise défaits et la légère transparence que l’on peut apercevoir, la jeune femme a de quoi être fière de se montrer de la sorte. Mais sa communauté préfère la voir dans des tenues plus attirantes, et on peut dire qu’ils sont servis… En effet, la photo d’elle qu’elle a partagé pour annoncer son dans retour à 17h45 à fait beaucoup d’effet. Sur cette dernière, on peut voir qu’Agathe Auproux porte un short très court en cuir qui laisse entrevoir ses jambes bronzées.

Le message est passé, à ce soir! ✌️📺 ➡️ @BalanceTonPost 📸 Story Instagram agatheauproux pic.twitter.com/v6yYcYMlEZ — Team Agathe Auproux (@teamAgathe) September 4, 2020

Alors que certains français ont d’ores et déjà sorti leurs manteaux d’hiver pour les plus frileux d’entre eux, cela ne semble pas du tout être le cas d’Agathe Auproux que l’on peut voir dans de superbes t-shirts et des mini-shorts en photo. Les fans attendent maintenant avec une grande impatience sa prochaine apparition sur C8, mais également sa prochaine tenue sur le plateau !

Quant à Balance ton post, l’émission démarre sur les chapeaux de roue avec une actualité plus que brûlante ces derniers jours, une opportunité rêvée pour Cyril Hanouna qui présente l’émission avec ses chroniqueurs.