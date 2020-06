Agathe Auproux : c’est assez chaud ! Les fans adorent ses nouvelles tenues !

View this post on Instagram

🖤 CONCOURS SLOGGI 🙋🏻‍♀️⠀ #Liberezvous ! Faire rimer beauté et confort, promis c’est possible. Avec Sloggi, nous proposons à 5 d’entres vous de gagner un ensemble de la gamme #ZEROFEEL, ma préférée ever, car basée sur cette philosophie.⠀ Pour participer :⠀ – suivre le compte de @sloggi_france et le mien ⠀ – identifier ses copines en commentaire ⠀ ⠀ Ma vision de la féminité n’a jamais été indexée sur le besoin de porter une lingerie ultraaaaaa sexy, avec ficelle et dentelle obligatoires. Au contraire. Je me sens féminine quand je me sens bien dans ma peau, à l’aise dans mes vêtements, mes sous-vêtements, quand l’élégance est naturelle, sans artifice, sans effort ; quand je suis libre dans mes mouvements (et dans mon esprit) 🧘🏻‍♀️⠀ Merci Sloggi 🖤