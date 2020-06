Agathe Auproux : son annonce fracassante à ses fans !

Les fans d’Agathe Auproux sont nombreux sur les réseaux sociaux et la jeune femme n’hésite pas à proposer des FAQ, cela permet aux internautes de poser les questions qu’ils souhaitent et elle peut apporter des réponses. Ils sont alors nombreux à lui demander si elle reviendra à la télévision. Vous savez sans doute qu’elle était une chroniqueuse de Touche pas à Mon Poste avec Cyril Hanouna, mais lorsqu’elle avait été malade, elle avait quitté sa place avant de revenir quelques mois plus tard.

Agathe Auproux annonce son grand retour, mystère !

La jeune femme avait annoncé également qu’elle quittait le plateau de TPMP sur C8. Depuis, elle est très présente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, elle n’hésite pas à rythmer le quotidien de ses fans avec des photos ou des vidéos relativement sympathiques. J’ai particulièrement apprécié la photo de l’oeuvre à Monaco. Elle a donc demandé à ses fans de poser des questions mercredi et elle a décidé d’apporter une réponse réjouissante.

Au cours de cet été, elle a l’intention d’avancer sur l’écriture de son second livre .

. Agathe Auproux veut également bosser sur son compte Instagram, elle réserve notamment une petite surprise.

Elle a l’intention de dévoiler un contenu plutôt très cool, elle a gardé le mystère puisqu’elle n’a pas donné d’autres informations.

L’ancienne chroniqueuse de TPMP souhaite aussi bien préparer la rentrée puisqu’elle reviendra aussi dans le monde de la télévision.

Elle précise que les fans sont les premiers à être au courant de cette nouvelle, ses amis, sa famille sont également au coeur de ce mystère. Bien sûr, l’information a rapidement été reprise et elle a fait le tour du Web puisque la jeune Agathe Auproux est très prisée sur les réseaux sociaux.

Agathe Auproux espère que ses fans seront contents

Dans cette story très agréable, elle espère donc que les personnes susceptibles de la suivre sur Instagram soient comblées par cette nouvelle. En temps voulu, elle donnera d’autres informations croustillantes, mais elle souhaite pour l’instant conserver le mystère et donc la surprise. Il faudra alors attendre quelques semaines pour savoir si Agathe Auproux sera de retour sur TPMP via C8 ou si elle a sélectionné une autre émission.

Ses fans voudraient tout de même la découvrir dans BTP ou encore TPMP puisque sa présence était très appréciée dans ces émissions proposées par Cyril Hanouna. Ce dernier sera toutefois présent sur C8 avec plusieurs programmes dont A prendre ou à laisser, il y aura également une surprise dans cette émission puisqu’il a l’intention de doubler toutes les sommes alors qu’il prépare la dernière ce jeudi soir. Le monde du petit écran sera bientôt en vacances, il faut de ce fait préparer la rentrée qui sera particulièrement importante alors que la France a été plongée pendant de nombreux mois dans une épidémie.