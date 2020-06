Agathe Auproux avec Kelly Vedovelli : le flirt sensuel que vous avez surement manqué !

Souvenez-vous, c’était il y a quelques mois déjà ! Pour la nouvelle saison de Touche Pas à Mon Poste, Agathe Auproux et Kelly Vedovelli dansaient ensemble très sensuellement sur le titre “I kissed a girl” de Katy Perry !

Agathe Auproux est une ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste qui a marqué les esprits, mais c’est avant tout une journaliste qui a écrit notamment pour Les Inrockuptibles.

Kelly Vedovelli, quant à elle, est toujours chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna et on peut actuellement la voir dans son émission #CQueDuKif sur C8. Par le passé, on avait pu la voir dans le Canal Football Club, mais en tant que spectatrice seulement !

Agathe Auproux et Kelly Vedovelli : Pourquoi elles ne s’aiment pas ? Voici la vérité !

Malheureusement, au grand désespoir des téléspectateurs de Touche Pas à Mon Poste, Kelly Vedovelli et Agathe Auproux sont toujours en froid, bien qu’elles ne s’expriment que très peu sur le sujet préférant s’éviter…

C’est une certaine chroniqueuse de TPMP, Pookie, qui avait tout révélé sur le froid installé entre les deux jeunes femmes.

En effet, grâce à des caméras subtilement placées dans les loges de l’émission, on pouvait retrouver Agathe Auproux critiquer violemment la tenue de sa collègue en disant que celle-ci était tout simplement « horrible » !

Une attaque que Kelly Vedovelli ne peut pas reprocher à Agathe Auproux, car elle l’avait également attaqué pour une histoire vestimentaire qui semblait lui tenir à coeur !

Depuis, sur les réseaux sociaux, les deux jeunes femmes semblent s’ignorer. D’ailleurs, on ne peut voir aucune photo commune entre elles, ni même de like pour les nombreuses photos qu’elles postent sur Instagram au quotidien !

Toutefois, découvrez le moment d’intimité, en public, d’Agathe Auproux et Kelly Vedovelli !

Bien que les deux jeunes femmes semblent en froid, on a pu voir des moments très sensuels des deux chroniqueuses de Touche Pas à Mon Poste, dans des vidéos qui circulent encore sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des fans !

Cette courte séance filmée lors du lancement de la nouvelle saison de Touche Pas à Mon Poste reste un moment unique pour les fans des deux jeunes femmes, puisqu’on les voit mener ensemble une danse sensuelle. Ce n’est pas la première fois, puis qu’Agathe Auproux et Kelly Vedovelli se retrouvent souvent à danser dans l’émission TPMP. Toutefois, ici, le show se termine par un baiser, fortement apprécié par le public !

Ces danses sensuelles des deux jeunes femmes font régulièrement le buzz, et attirent les internautes et téléspectateurs.

Dans la première vidéo, on peut donc voir la chroniqueuse Agathe Auproux dans une danse très sensuelle sur la chanson Havana interprétée par Camila Cabello, et le moins que l’on puisse dire c’est que Gilles Verdez semble quant à lui bien apprécier ce moment !

Dans une autre vidéo, c’est cette fois-ci Kelly Vedovelli que l’on retrouve déguisée en écolière avec une chemise presque transparente et une mini jupe très courte ! Alors qu’elle interprète le titre “Toute seule” de Lorie dans une vidéo où elle chante et danse sur ce morceau très populaire, le public est en émoi devant la chroniqueuse ! Mais tout cela, c’était sans compter sur une vidéo commune entre les deux chroniqueuses de TPMP qui va marquer les esprits à tout jamais…

Alors qu’on peut entendre la chanson de Katy Perry “I kissed a girl”, on retrouve Agathe Auproux et Kelly Vedovelli avec des jupes très courtes, dans une danse langoureuse qui a dû émoustiller plus d’un fan dans le public de l’émission ! En effet, on imagine que les hommes ont probablement eu des idées derrière la tête en voyant les chroniqueuses danser de la sorte, montrant leurs jambes bronzées. Mais alors que les deux jeunes femmes se regardent avec désir en se tournant autour, le point culminant vient quand les Agathe Auproux et Kelly Vedovelli finissent par s’embrasser langoureusement…

Agathe Auproux Instagram: Ses plus belles photos !

Agathe Auproux n’a pas fini d’enflammer les réseaux sociaux avec des photos plus torrides les unes que les autres, comme on a pu le voir encore récemment pendant le confinement dans une photo sans haut, avec seulement une brassière grise qui a fait sensation auprès de tous ses abonnés sur Instagram !

Kelly Vedovelli Instagram: Ses plus belles photos !

Depuis son passage dans TPMP, la popularité de Kelly Vedovelli a explosé, et elle en profite pour se dévoiler dans des poses très osées ! Kelly Vedovelli n’a pas froid aux yeux et a même posé dans son bain mais aussi avec ses chiens dans des poses très sensuelles !