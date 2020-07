Affaire Johnny Depp/The Sun : Elon Musk ironise et propose un combat en cage !

Rien ne va plus dans le procès qui a lieu entre Johnny Depp et le magazine The Sun ou énième rebondissement dans la relation Amber Heard/Johnny Depp ! Alors que tous les coups sont permis entre les deux protagonistes, Elon Musk s’est amusé de ces rumeurs en proposant un combat en cage à l’acteur.

Depuis plusieurs jours, au tribunal de la Haute Cour de Londres, le procès qui se tient entre l’acteur américain et le magazine The Sun bat son plein. En effet, Johnny Depp a décidé de poursuivre le tabloïd anglais pour diffamation. L’affaire remonte au mois d’avril 2018. À cette époque, le magazine britannique The Sun publiait un article, dans lequel il qualifiait la star de Pirates des Caraïbes de mari violent. Celle qui est devenue son ex-femme depuis, l’actrice Amber Heard, est également présente durant ce procès chaotique. Elle est citée comme témoin par la défense du The Sun. Il n’en fallait pas plus aux deux ex-époux en guerre pour commencer le grand déballage. Textos assassins, vidéos plus scandaleuses les unes que les autres ou encore conversations privées enregistrées, tout est détaillé, étudié par le tribunal !

Elon Musk nie en bloc les accusations

Alors que Johnny Depp dément avec force les accusations proférées par The Sun, un nouveau protagoniste fait son entrée : Elon Musk !Le PDG de l’entreprise Tesla, gros constructeur automobile, a réfuté les propos tenus au tribunal à son encontre. Et pour cause, selon Johnny Depp, ce dernier aurait vécu une aventure avec Amber Heard, alors même qu’elle était encore mariée à l’acteur. Fou de rage, ce dernier, aurait menacé de s’occuper personnellement des attributs du milliardaire, à la découverte de cette supposée liaison. Il est également surnommé le Mollusk par Johnny Depp lorsqu’il l’évoque dans ses messages.

Devant la polémique qui ne cesse d’enfler, Elon Musk, également fondateur de Space X, a de nouveau démenti dans les colonnes du New York Times, toute liaison extra-conjugale avant qu’elle ne soit libérée de sa relation avec Johnny Depp. Pourtant, un témoin qui n’est autre que le concierge qui gérait l’immeuble où résidaient les anciens époux, affirme avoir vu le milliardaire franchir la porte de leur appartement durant les déplacements de Johnny Depp. De plus, l’avocate de l’acteur, Eleanor Lawes, reproche à Amber Heard d’avoir été infidèle durant ses deux ans de mariage avec son client. Elon Musk n’étant pas le seul amant supposé, elle mentionne également l’acteur James Franco, vidéos à l’appui.

Musk : « Passer à autre chose »

Devenu papa pour la sixième fois au mois de mai, d’un petit garçon qu’il a eu avec sa compagne, la chanteuse originaire du Canada, Grimes, les soi-disant révélations qui agrémentent ce procès depuis 3 semaines, amusent plus qu’elles n’inquiètent Elon Musk. À mille lieux de vouloir s’attarder sur la guerre qui est en train de se jouer entre Johnny Depp et son ex-femme, il propose toutefois, en plaisantant un combat dans une cage avec l’artiste ! « Si Johnny veut un combat en cage, faites-le moi savoir », a-t-il annoncé au journaliste du New York Times. Puis d’ajouter « Pour eux deux, je leur recommanderais simplement d’enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose ».

Le fondateur de Tesla a déjà tordu le cou aux rumeurs qui l’accusait d’avoir réalisé un « plan à 3 » avec Amber Heard et l’actrice Cara Delevigne : Cara et moi sommes amis, mais nous n’avons jamais été intimes. Elle pourra le confirmer« .

Si passer à autre chose n’est pas à l’ordre du jour pour les deux ex-époux terribles, Johnny Depp met tout en œuvre pour prouver aux yeux de tous qu’il n’est pas le compagnon violent comme le laissait entendre le magazine The Sun.

Loin d’être terminé, le procès devrait se tenir encore pendant quelques jours dans la capitale anglaise.