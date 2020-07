Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon écarté, son remplaçant déjà trouvé ?

C’est une nouvelle page qui s’ouvre dans l’émission « Affaire conclue ». Après les multiples polémiques autour d’un de ses acheteurs vedettes, la production de l’émission a décidé de changer de cap. Exit Pierre-Jean Chalençon, qui avait annoncé son départ de l’émission de France « d’un commun accord », bonjour, Damien Tison. Si France Télévision ne va surement pas embaucher de nouvel acheteur, la chaîne a tout de même décidé de faire de la place à Damien Tison, déjà présent dans l’émission, mais bien moins souvent que Pierre-Jean Chalençon.

Antiquaire de père en fils

Cet acheteur de 38 ans, originaire de Beaumont-sur-Sarthe dans la Sarthe, passionné par son métier, a suivi les traces de son père. « J’ai toujours baigné dans le milieu des antiquaires. J’étais passionné pour accompagner mon père dans tous ses voyages pour aller chercher de la marchandise ainsi que dans les diverses foires où il vendait ses objets. C’est pourquoi j’ai axé mes études pour faire ce métier ».

Marié et père de famille, Damien Tison sur tous les fronts

Dans les colonnes du magazine Femmes Actuelle, auquel il a accordé un entretien, Damien Tison est notamment revenu sur sa famille et sur son parcours, sans détour. « Ma femme s’appelle Camille. Elle travaille dans le domaine social, ajoutait-il. Elle s’occupe essentiellement des personnes mineures. Nous avons une petite fille de deux ans et demi prénommée Rose. »

« J’ai plus de sollicitations d’expertise »

Si son arrivée sur France 2 a beaucoup plu aux téléspectateurs, Damien Tison n’était pourtant pas l’une des têtes d’affiche. Pourtant, l’acheteur explique avoir déjà ressenti les effets de sa toute nouvelle notoriété sur ses affaires. « J’ai plus de sollicitations d’expertise. Les gens m’appellent ou m’envoient des photos par mail pour savoir si certaines pièces ont de la valeur. Cela démarre tout doucement. » Cette nouvelle place à prendre, sera donc l’occasion de décoller et pourquoi pas de devenir la nouvelle star « d’Affaire conclue ».

Une place à prendre après le départ de Pierre-Jean Chalençon

Pour rappel, Pierre-Jean Chalençon avait enchaîné les erreurs, mais surtout les polémiques. La dernière en date : une photo où on le voit poser avec Dieudonné. Cette photo, prise lors de l’anniversaire de Jean-Marie Lepen avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, obligeant l’acheteur de France 2 à se justifier. « Dieudonné m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir, car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c’était une faute, mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné ». Si Pierre-Jean Chalençon a reconnu cette erreur, ce n’était pourtant pas la première. Quelques jours plus tôt, alors que Line Renaud rendait hommage à Johnny Hallyday pour son anniversaire sur Twitter, Pierre-Jean Chalençon avait surpris tout le monde en commentant de manière plus que déplacée. « Tu le rejoins quand Johnny ? », avant de s’excuser. Cash, mais parfois à la limite de l’irrespect, Pierre-Jean Chalençon a donc estimé qu’il valait mieux faire profil bas, et quitter France Télévision.