Affaire Conclue : Pierre-Jean Chalençon bouleversé, la réaction de Sophie Davant

Vous avez peut-être pu découvrir cette affaire qui a pris une ampleur conséquente ces dernières semaines. Pierre-Jean Chalençon est apparu sur des clichés avec notamment Dieudonné et rapidement, les critiques sur le Web ont fusé et elles ont rapidement été relayées sur les réseaux sociaux. Invité sur le plateau de Morandini, Pierre-Jean Chalençon a donc expliqué qu’il quittait l’émission Affaire Conclue puisqu’il aimait beaucoup trop ce programme et il ne voulait pas qu’il soit entaché. Il avait informé qu’il n’avait pas les idées de Dieudonné. Sophie Davant a pu partager une réaction face au départ de cet animateur emblématique.

Pierre-Jean Chalençon a-t-il le soutien de Sophie Davant ?

Il est toujours difficile de se retrouver dans une telle situation, mais Pierre-Jean Chalençon a donc pris une décision lourde de conséquences, car il ne sera plus au programme d’Affaire Conclue. Il s’agit d’une émission présentée par Sophie Davant qui peut désormais revenir sur le devant de la scène après une période relativement complexe. En effet, lors de son passage sur le plateau de Morandini, Pierre-Jean Chalençon a révélé que Sophie Davant lui avait envoyé un message, il a donc été profondément ému et touché de ce soutien.

La présentatrice de l’émission a donc voulu avoir un mot sympathique pour le collectionneur .

. Elle était triste d’apprendre son départ, mais il avait tout de même évoqué la situation avec elle et la production.

Sophie Davant aurait précisé qu’elle était triste dans son coeur et qu’elle compatissait.

Alors que Pierre-Jean Chalençon traversait une situation horrible à cause de cette polémique, le message de la présentatrice a sans doute été très apprécié. Il était donc sur le plateau de Cnews et il a laissé couler quelques larmes puisqu’il a été profondément marqué par les termes employés afin de le décrire. Certains estiment qu’il est antisémite, mais il a aussi été au centre de nombreuses polémiques ces dernières semaines. Il y a eu celle avec Michou ou encore celle dédiée à Line Renaud. À chaque fois, Pierre-Jean Chalençon a écopé de sérieuses critiques sur les réseaux sociaux et il est toujours difficile de vivre une telle situation.

Les drames de Pierre-Jean Chalençon

Il faut savoir que les derniers mois ne sont pas très reposants pour l’animateur et collectionneur dont la passion pour Napoléon est incroyable. En effet, il avait été critiqué après son passage dans Touche pas à mon poste lorsqu’il avait évoqué un éventuel contrat dans Danse avec les Stars. Ensuite, il y avait eu cette polémique avec Michou, car certaines rumeurs précisent qu’il ne le connaissait finalement pas aussi bien qu’il peut le dire. Sur le plateau de Cnews, Pierre-Jean Chalençon a toutefois souhaité informer le public qu’il avait passé une année très difficile puisqu’il a perdu son père et Michou est parti. Vous ne pourrez donc plus le découvrir à la rentrée sur France Télévisions, il y a de grandes chances pour qu’il soit remplacé, mais aucune information ne semble avoir filtrée à ce sujet.

Pierre-Jean Chalençon a également perdu son père il y a quelques semaines. La situation est donc pesante pour celui qui semble avoir de la joie et de la bonne humeur à partager avec toutes les personnes qui peuvent l’entourer. Vous pourrez tout de même le retrouver sur les réseaux sociaux pour tenter de connaître ses futurs projets.