Affaire conclue : Joueur jusqu’au bout, le cri de Julien Cohen qui a fait paniquer l’assemblée… Caroline Margeridon au bord de la crise cardiaque !

C’est avec joie que les fans de l’émission Affaire Conclue, ont retrouvé Sophie Davant et sa troupe. Une chose est sûre, ces quelques semaines de congés n’ont pas arrangé grand-chose dans le caractère de nos acheteurs, et surtout pas celui de Julien Cohen. Taquin, il en a fait voir de toutes les couleurs à Caroline Margeridon dans l’émission de ce jour mardi 21 septembre 2021.

Le grand retour d’Affaire Conclue

Le rendez-vous, c’est sur France 2 tous les après-midi, et les téléspectateurs d’Affaire conclue répondent toujours présents. Depuis cette rentrée des programmes, les fans sont plus que ravis de voir les inédits qui passent en ce moment, plutôt que des rediffusions. Ces dernières finissent par être agaçantes, il faut l’avouer. Heureusement, les émissions inédites sont de retour avec la rentrée. Ainsi, l’animatrice Sophie Davant est de retour, et comme d’habitude, elle n’est pas seule. Avec elle, les commissaires-priseurs chargés d’expertiser et d’évaluer les objets qui atterrissent dans l’émission. Il y a aussi les acheteurs de l’émission, comme Caroline Margeridon et Julien Cohen par exemple.

Après l’expertise, c’est vers eux que les vendeurs se dirigent, dans l’espoir de vendre leur bien au meilleur prix. Si certains biens intéressent moins les acheteurs, d’autres par contre déchaînent des passions. Aussi, si les téléspectateurs ont été ravis de revoir leurs acheteurs favoris, ceux-ci semblent gonfler à bloc pour cette nouvelle saison. De toute façon, la bonne humeur est l’état général qui règne sur le plateau, entre les acheteurs.

Ce mardi 21 septembre 2021 n’a pas fait exception. Aussi, un objet a particulièrement attiré l’attention des acheteurs, faisant monter les enchères, au grand bonheur du vendeur évidemment. Il s’agit d’une œuvre de Marius Roux-Renard, et c’est un vendeur prénommé Eric qui est venu le proposer. Le Girondin de 54 ans, est reparti bien heureux, malgré une petite frayeur de la part de Julien.

Sacré Julien Cohen !

La bataille a été rude entre les acheteurs pour pouvoir acheter le tableau. A la fin, tous les autres acheteurs ont baissé les bras, et il ne restait plus que Caroline Margeridon et Julien Cohen. Après qu’elle ait proposé une jolie somme de 900 euros, les jeux semblaient faits. D’ailleurs, le vendeur Eric a commencé par s’avancer vers la maman d’Alexandre et était à un cheveu de conclure la vente lorsque…Coup de théâtre !

Julien Cohen se manifeste à la dernière seconde dans un hurlement. On peut dire que le mari de Karine Ohana a fait peur à toute la salle avec un tel cri : « NAAAAN ». Celle qui était à un cheveu de remporter le tableau tant convoité a failli en faire une crise cardiaque. Caroline Margeridon s’est exclamée en disant que Julien Cohen lui avait fait peur. Cependant, ce dernier a bien réussi son coup, puisqu’au final, il a réussi à acheter le bien qui était convoité par tous les acheteurs sur le plateau.

Dommage pour Caroline Margeridon, mais au moins, cela fait encore un vendeur qui quitte Affaire Conclue en étant très heureux !