Affaire conclue : Harold Hessel défend l’émission face à un Laurent Ruquier insistant dans Les Grosses Têtes !

Laurent Ruquier a reçu Harold Hessel ce 28 septembre 2021, dans son émission Les grosses têtes sur RTL. Il en a profité pour faire savoir à l’expert de l’émission Affaire conclue, ce qui lui déplaît dans ladite émission de Sophie Davant.

Ces questions dans Affaire Conclue qui énervent Laurent Ruquier !

Tout le monde ne le sait pas, mais Affaire conclue, est un programme qui existait déjà dans une version allemande. Il s’agit de Rares für bares, et quand cela avait été annoncé sur France 2, peu de personnes, y compris l’animatrice elle-même, y croyaient vraiment. Cependant, il s’est avéré qu’Affaire Conclue était en réalité un jackpot pour la chaîne France 2. Depuis août 2017 qu’Affaire Conclue a démarré, aussi bien l’animatrice Sophie Davant, que tous les autres intervenants, se sont découverts. C’est devenu une véritable petite famille, et tous semblent partager une grande complicité à l’écran. Alors qu’au départ, le nombre des téléspectateurs tournaient autour des 700 000, il est arrivé plusieurs fois que le nombre dépasse les 2 millions.

Ce sont là de beaux chiffres qui témoignent de l’intérêt du public pour l’émission. Cependant, pour Laurent Ruquier, il y a un défaut horripilant, qu’il faudra se dépêcher de corriger. Sa plainte, c’est à Harold Hessel, qu’il l’a adressé. Depuis les 5 ans que dure Affaire Conclue, les téléspectateurs connaissent très bien le commissaire-priseur. Il est régulièrement aux côtés de Sophie Davant pour expertiser les objets, avant qu’ils n’aillent à la salle des ventes. Ce mardi 28 septembre 2021, Harold Hessel était dans les Grosses têtes chez Laurent Ruquier.

Ce qui énerve le patron des Grosses Têtes, c’est tout simplement la répétition des questions. En effet, quand elle reçoit de nouvelles personnes, Sophie Davant leur pose des questions sur leur prénom, leur ville, etc. Mais cela ne s’arrête pas là, puisqu’une fois que les candidats arrivent devant les acheteurs, ces derniers leurs posent les mêmes questions. Pour Laurent Ruquier, cette répétition n’est pas possible !

Laurent Ruquier insistant …

Alors qu’Harold Hessel était dans son émission, l’animateur a décidé de lui demander une faveur, à propos de ces questions qui se répètent. De bon cœur, Harold Hessel a fait la promesse d’en dire quelques mots à la production. Toutefois, le commissaire-priseur a tenu à préciser que ce n’était pas vraiment un défaut. Tout cela est fait pour apprendre à mieux connaître les vendeurs, mais aussi pour les mettre en confiance. Harold Hessel a souligné que cela doit être intimidant pour ces personnes qui viennent pour la première fois se faire filmer.

Sauf que ce n’est pas le ressenti du vendeur qui préoccupe Laurent Ruquier, mais ce qu’il ressent en tant que téléspectateur. Il ne supporte donc plus d’entendre les vendeurs être interrogés 2 fois dans l’émission. De plus, l’animateur de On est en direct a rappelé que c’était la télévision, et donc, qu’il y avait des montages. Reste à savoir si la production d’Affaire Conclue va prendre en compte les plaintes de l’animateur dans les prochains numéros.