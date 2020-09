Adriana Karembeu : ses croustillantes révélations concernant son départ surprenant de Marrakech

Le confinement n’a pas été une période très facile, et ce pour l’ensemble de la population mondiale. Plus de la moitié de la planète a été confinée durant les mois de printemps. Découvrez dans cet article quelques informations sympathiques.

Et même les stars n’ont pas spécialement apprécié cette période d’enfermement !

Néanmoins, certaines d’entre elles ont évidemment pu profiter de conditions idéales pour se mettre à l’abri du coronavirus. C’est le cas notamment d’Adriana Karembeu.

Celle-ci a en effet pu profiter d’un confinement au sein de la belle ville de Marrakech. Et si de nombreux Français n’ont malheureusement pas pu quitter le pays facilement à l’heure du confinement, Adriana elle, n’y a même pas pensé. Elle a décidé de rester sur place, en compagnie de sa fille et de son mari. Celui-ci possède en effet un bel hôtel sur place, qui fut totalement déserté durant cette période, et qui fut ainsi à l’entière disposition de la famille. Plutôt sympa comme confinement n’est-ce pas ?

Adriana décide de quitter le Maroc

La belle blonde, devenue maman d’une petite Nina après ses 40 ans, a néanmoins décidé de quitter le Maroc après y être restée plusieurs mois dans des conditions optimales. Elle a ainsi décidé de devenir une expatriée de Marrakech, malgré le fait qu’elle ait pu vivre de beaux moments dans ce pays qu’elle a adopté tout de suite. Au Palais Ronsard, il faisait bon vivre, mais il est devenu nécessaire pour la mannequin de reprendre le chemin des studios de télévision, et de reprendre les tournages des émissions dans lesquelles elle participe.

Un retour en compagnie de sa fille

Néanmoins, Adriana a décidé de reprendre le chemin de la France en compagnie de sa fille Nina, encore très petite. Elle a souhaité l’emmener avec elle, tout en acceptant que son mari, lui, reste encore sur place. Aram de son prénom, doit gérer différentes affaires au Maroc, il a donc laissé partir sa femme et sa fille pour quelques mois au moins.

Malgré les problèmes liés au Coronavirus et le fait que le Maroc soit parmi les pays sensibles, Adriana a donc pu gérer son expatriation tranquillement, sans trop d’obstacles. Elle a annoncé être bien arrivée à Paris.

Une femme engagée

Si Adriana Karembeu est aussi appréciée par son public, ce n’est pas seulement pour sa plastique de rêve. Si à 40 ans passés elle a de quoi faire pâlir d’envie n’importe quelle femme de 20 ans, elle n’en reste pas moins une femme de cœur, engagée, empathique, militante, et c’est ainsi aussi qu’elle désire être vue.

Notamment, au moment de la crise du Coronavirus, celle-ci n’a pas hésité à montrer tout son soutien au personnel hospitalier. Elle a d’ailleurs réalisé une vidéo dans ce sens, qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle remercie chaleureusement les infirmières qui se sont occupées des Français tout au long de cette période. Une belle initiative de la part de la mannequin, qui se montre toujours plus agréable, et qui fait chavirer les cœurs !

Un bébé arrivé tardivement

Adriana Karembeu a eu la chance de connaître la maternité, même si cela est arrivé assez tardivement. Et elle est très heureuse d’avoir pu devenir maman, ce qui était le rêve de toute sa vie ! Durant de nombreuses années, le fait de ne pas avoir la chance d’endosser ce rôle fut une vraie blessure pour elle. Désormais tout ceci est bien derrière elle, avec la petite Nina qui lui prend tout son temps !