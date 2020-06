Adeline Blondieau : l’ex-femme de Johnny Hallyday est critiquée sur son physique ! Elle répond en vidéo

Adeline Blondieau s'est désormais retirée des plateaux de tournage pour mener une vie plus paisible. Reconvertie dans la sophrologie, la jolie brune reçoit de nombreuses critiques sur son physique...

Adeline Blondieau a été mariée deux fois au célèbre Johnny Hallyday dans les années 90. Depuis, elle a suivi un long chemin semé rembuches jusqu’à arriver à son bonheur actuel. Elle a en effet subi un sévère burn out doublé d’une dépression à partir de 2009.

L’actrice a ainsi perdu 12 kilos, s’est retrouvée avec un diabète et ne pouvait plus marcher. Les médecins se demandaient si elle allait reparler correctement un jour… Au final, elle a réussi à s’en sortir en se battant contre la dépression et en positivant tous les jours.

Adeline Blondieau : son changement de vie ne semble pas plaire à tout le monde

Aujourd’hui, Adeline Blondieau approche la vie sereinement. Elle a décidé de se reconvertir dans la sophrologie, loin des caméras et du stress lié aux tournages. La belle brune partage ainsi son nouveau quotidien avec ses fans. Quand vous allez sur son compte Instagram, vous êtes assurés de profiter d’une « pause réseaux sociaux » 100% détente.

L’ex-femme de Johnny Hallyday a également décidé de ne plus utiliser d’artifice au quotidien et de se montrer telle qu’elle est dans la vraie vie, sans maquillage. Une belle preuve d’acceptation de soi et de body positive de la part de l’ancienne actrice… Pourtant, ses clichés naturels ne semblent pas être du goût de tout le monde.

Adeline Blondieau reçoit des critiques sur son âge et ses rides

Ce dimanche 21 juin, Adeline Blondieau a posté une vidéo sur Instagram où elle explique que parmi ses gentils commentaires, elle reçoit également des critiques sur son physique. Il n’y a absolument rien de constructif car les gens se contentent de faire des remarques sur son âge ou sur ses rides. Pour réponse, elle affirme qu’elle a de la chance de pouvoir vieillir.

Elle dit ainsi faire des vidéos spontanément alors qu’elle vit sa vie. Elle n’est donc pas maquillée ni forcément coiffée : elle se montre telle qu’elle est pour de vrai.

De plus elle explique que son nouveau métier consiste désormais à aider les gens à aller mieux. Adeline Blondieau n’a donc plus besoin d’être sur son 31 tous les jours comme quand elle était actrice. Dans le milieu du cinéma, le physique et l’image restent des points extrêmement importants. Les stars apparaissent souvent dans de sublimes vêtements, maquillées et coiffées comme si elles sortaient de chez le coiffeur.

Pourtant, comme tout le monde, les célébrités ont aussi une vie personnelle. Et il leur arrive parfois de ne pas être maquillées ni bien habillées… D’ailleurs, les photos capturées lors des sorties « naturelles » des stars sont revendus à prix d’or à des journaux people. Des milliers de comparatif avec et sans maquillage existent sur Internet. De plus, il ne fait pas bon vieillir dans l’industrie du cinéma et de la télévision…

Quoi qu’elles fassent, les célébrités reçoivent des critiques sur leur physique

Récemment, c’est l’animatrice Sophie Davant qui expliquait qu’elle faisait tout pour paraître encore jeune pour bien passer à la télévision. Elle n’a jamais fait de chirurgie, seulement des traitements de médecin esthétique mais elle a avoué qu’elle aurait recourt à la chirurgie esthétique si celui était nécessaire de son point de vue.

Et pourtant, les stars (masculines comme féminines) sont critiquées quoi qu’elles fassent. Adeline Blondieau en est un bon exemple. Elle n’a aucun artifice, ne se maquillage pas et assume pleinement ses rides, tout à fait normales à presque 50 ans. Elle se fait donc critiquer pour ses rides et le fait de ne pas se pomponner !

Les stars de télé-réalité ou certaines youtubeuses comme Sananas qui, elles, ont eu recourt à la chirurgie se font critiquer pour l’inverse. On leur reproche de ne pas être naturelles et d’être donc trop « fake ».

La youtubeuse Sananas a notamment refait son nez et fait des injections pour gonfler ses lèvres. Elle reçoit des dizaines de critiques tous les jours de la part de « haters » pour cette raison. Il n’y a qu’à voir sa dernière campagne de publicité avec la marque de vêtements Pretty Little Things pour comprendre.

La vidéo publiée sur Facebook récolte déjà des dizaines de commentaires haineux, critiquant le physique de la jeune femme. La youtubeuse Enjoyphoenix est également critiquée sur son physique : surpoids, lèvres trop gonflées, maquillage trop chargé… elle en prend pour son grade.

Quand on est médiatisé, il faut avoir le cœur accroché et se forger une carapace pour ne pas prendre en compte toutes les critiques. Adeline Blondieau n’a en tous cas pas l’air d’être trop perturbée par les critiques reçues au sujet de son âge et c’est tant mieux pour elle !