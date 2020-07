Adèle Exarchopoulos : elle libère sa crinière de lionne et enflamme internet !

Elle partage très souvent des photos sur les réseaux, Adèle Exarchopoulos est une utilisatrice d’Instagram accomplie. L’actrice, l’un des plus charismatiques de sa génération, a su conquérir le cœur des Français. De « La Vie d’Adèle » à « Revenir » (son dernier film) en passant par « Le Fidèle », la jeune femme s’est épanouie au fil des années, et elle le montre.

L’actrice connait ses atouts

Ce mercredi 8 juillet, l’actrice de 26 ans a partagé plusieurs de ces photos dont elle a le secret sur Instagram. Regard charmeur, bouche pulpeuse et pose de mannequin, Adèle Exarchopoulos sait parfaitement se mettre en valeur. Plus que photogénique, elle connait ses atouts. Outre son visage angélique à la peau parfaite, la jeune maman possède une masse capillaire hors du commun.

Adèle Exarchopoulos : une lionne

C’est donc avec fierté (on la comprend) qu’Adèle Exarchopoulos s’est affichée, sur Instagram, avec son impressionnante chevelure. L’actrice s’est même comparée à l’un des personnages les plus connus de Disney : « Simba ». Ce lionceau qui rêve de devenir roi dans « Le Roi lion », le dessin animé phare de Disney. Une comparaison plus qui ne passe pas inaperçue.

View this post on Instagram Simba A post shared by adeleexarchopoulos (@adeleexarchopoulos) on Jul 7, 2020 at 10:14am PDT

Les fans emballés

Avec son air coiffé – décoiffé et sa chevelure longue et (très) volumineuse, la comédienne a fait fondre Instagram. Les Internautes, par centaines, n’ont donc pas hésité à partager leurs impressions en commentaires. « Ma lionne », « Miaou », « Plus belle femme du monde », « Beauté fatale », « C’est quoi ton secret ? », « La Reine », « Parfaite », « Vous avez du chien, tout en respect vous êtes belle au naturelle », « Quelle sensualité », « Sublime », « Superbe photo Adèle », « De plus en plus belle », « Trop de classe », « Incroyable », « Explosive », « Beauté sans limites ».

Les stars aussi sont conquises

Une beauté sans limites qui a fait l’unanimité. Celle que l’on a découverte petite fille dans « Les enfants de Timpelbach », et qu’on a vu grandir au fil des films a donc bien changé depuis ses débuts. Elle s’est aussi fait beaucoup d’amis parmi les stars. Des célébrités, elles aussi conquises, qui ont commenté sans relâche ses deux photos. « Ma princesse », « Bomba », « Te bouffe », « C’est trop » ou encore avec une flopée de cœurs et d’émoji flammes. Laura Smet, Marina Foïs, Noémie Lenoir ou encore Shy’m toutes sont donc fans de l’actrice…comme beaucoup d’ailleurs !

Une icône capillaire

Depuis « La Vie d’Adèle », film du réalisateur Abdellatif Kechiche, où la belle a été révélée aux côtés de Lea Seydoux, Adèle Exarchopoulos est devenue une véritable icône de mode, mais surtout capillaire. En effet, il n’est pas rare de voir des articles sur les coiffures de l’actrice. « Cheveux : 3 coiffures inspirées par Adèle Exarchopoulos », « Les plus belles coiffures d’Adèle Exarchopoulos », « Adèle Exarchopoulos : elle adopte la coiffure des années 2000 ». De quoi inspirer tous ses fans et les férus d’Instagram, à qui elle partage tout, et qui, à coup sûr, voudront reproduire ses coiffures inspirantes.