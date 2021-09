Adèle et sa fulgurante perte de poids : La chanteuse se dévoile dans une jupe ultra courte et des talons… Tout le monde est d’accord !

La très célèbre artiste Adèle a récemment attiré l’attention des médias. En effet, l’interprète du titre « Someone like you » a perdu du poids. Elle a échangé ses belles rondeurs contre une magnifique silhouette fine. Elle reste toujours aussi belle mais méconnaissable. Elle s’est d’ailleurs dévoilée il y a quelques jours, lors d’un rendez-vous galant à LA. A cette occasion, on a pu apprécier son incroyable transformation grâce à une minijupe et des talons hauts. Elle n’a pas hésité à mettre le paquet pour Rich Paul, son petit ami.

Adèle plus belle que jamais pour son rendez-vous galant à Los Angeles !

La chanteuse Adèle entretient depuis peu une relation amoureuse qui semble la combler totalement. L’heureux élu n’est nul autre que l’agent sportif américain, Rich Paul. Pour l’heure, ils n’ont fait aucune déclaration officielle au sujet de leur idylle. Toutefois, ils ne s’en cachent pas pour autant. Ils se rencontrent d’ailleurs régulièrement à Los Angeles pour des rendez-vous galants.

On les a aperçus tout récemment lors de l’un de ces rendez-vous. C’était le lundi 30 août 2021. Ils venaient visiblement de partager un merveilleux dîner romantique. C’est à cette occasion qu’Adèle a enfin dévoilé son impressionnante transformation physique. Elle s’est habillée de manière à mettre en valeur sa belle silhouette. Elle portait un très bel ensemble : un col roulé de couleur noire et une minijupe à carreaux rose.

Pour les chaussures, elle a opté pour une paire de bottes à talons de couleur noire. Les bottes lui arrivaient jusqu’aux genoux, mais on pouvait quand même voir ses collants noirs transparents. L’ensemble était parfaitement agencé et la mettait bien en valeur. Les deux amoureux portaient bien sûr leurs masques de protection. Toutefois, cela n’a pas empêché les journalistes de les reconnaître.

Après une séparation assez tendue avec le père de son fils, Adèle semble avoir enfin trouvé le bonheur. Elle sera d’autant plus inspirée pour offrir à ses fans de nouvelles chansons d’amour.

Le secret de la transformation d’Adèle

La perte de poids de la chanteuse Adèle n’était un secret pour personne. La chanteuse connue pour son charisme a décidé il y a peu de changer son mode de vie. Pour y parvenir, elle a adopté un nouveau régime alimentaire. Il s’agit du régime sirtfood. C’est un régime qui consiste à consommer principalement des aliments riches en sirtuines.

Ce sont des aliments qui ont pour effet de favoriser l’amélioration du métabolisme cellulaire. Les repas sont généralement composés d’aliments comme le chou frisé, les myrtilles ou le sarrasin. Ce régime présente aussi une particularité intéressante. Il autorise la consommation de vin rouge et de chocolat noir.

C’est donc grâce au régime sirtfood que la belle Adèle a pu perdre tous ces kilos. Ce changement radical de son mode de vie a démarré suite à son divorce. Aujourd’hui elle a atteint son objectif, car elle a perdu au total 45 kilos. Elle semble désormais très épanouie, et ses fans en sont ravis !