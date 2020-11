Adèle de retour à la télévision, elle rigole de sa perte de poids qui fait tant parler !

La chanteuse Adèle fait sans doute parler des artistes les plus connus au monde. Ses albums se sont vendus à des millions d’exemplaires à travers le globe et chacun est capable de fredonner (avec plus ou moins de réussite) ses tubes comme Hello ou Rolling in the Deep. Malheureusement pour les fans, la jeune femme s’est éloignée du milieu artistique pour se concentrer sur sa vie privée. Et alors qu’on attend un album pour l’année 2021, la chanteuse a fait un retour télévisé il y a quelques jours en participant au Saturday Night Live, une émission culte américaine qui invite des personnalités pour assurer des sketchs aux côtés des humoristes.

Adèle et sa spectaculaire perte de poids

Depuis 2015 et la sortie de son album 25, Adèle s’est montrée très discrète sur la scène médiatique. Ce dernier opus offert à ses fans a pourtant été un incroyable succès à travers le monde, avec plus de 20 millions de vente. Le clip de Hello, le lead single, a rapidement dépassé le milliard de vues sur Youtube et cela confirmait si besoin était l’incroyable popularité de la chanteuse. Cela apparaissait d’autant plus beau pour certaines qu’elle ne correspondait pas à l’époque aux canons de beauté actuels qui imposent aux femmes des silhouettes fines et musclées. Plutôt que de se concentrer sur son incroyable voix et son talent de parolière (elle a gagné un Oscar pour la chanson Skyfall, enregistrée pour le film James Bond du même nom), les commentaires autour de son physique étaient nombreux.

S’ils se voulaient bienveillants (en faisait l’apologie des corps différents), ils n’en restaient pas moins inutiles car ils réduisaient une chanteuse (qui aimerait sans doute faire parler d’elle pour sa voix, ses chansons) à un corps. Et le pire est arrivé lorsqu’elle a décidé de perdre du poids : Adèle n’est finalement devenue qu’un « avant / après ».

Voir cette publication sur Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Une publication partagée par Adele (@adele) le 1 Août 2020 à 11 :09 PDT

Adèle rigole de sa perte de poids à la télévision

C’est avec une grande fierté que la jeune maman a dévoilé sa perte de poids incroyable sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram plus précisément. La chanteuse souhaitait être une mère en bonne santé et a voulu reprendre sa vie en main, disant qu’elle préfère désormais transpirer plutôt que pleurer. Elle a donc changer drastiquement son quotidien, en suivant un régime stricte, et surtout en adoptant un mode de vie sportif, chaque jour. C’est d’ailleurs de cette manière qu’elle s’est rapprochée de Meghan Markle, puisque les deux femmes (voisines) pratiquent le pilate.

Les fans (et les autres) n’en reviennent en tout cas pas de ce spectaculaire changement de physique. Ils se demandent quelle est la solution, si elle a eu recours ou non à une opération de chirurgie esthétique (anneau gastrique, liposuccion). Des commentaires qui ont fait réagir Gabrielle Deydier, auteure du livre On ne naît pas grosse, qui s’était entretenue avec Madame Le Figaro : « On lui reproche d’avoir capitulé face aux diktats de la minceur. Mais de quoi je me mêle ! (…) Adele voudrait juste être une maman en bonne santé. Qui peut juger cela ? Et même si elle veut être plus mince parce qu’elle se trouve plus belle ainsi, c’est elle que ça regarde ! (…) Qu’Adele soit dans une souffrance d’avoir été grosse ou pas, qu’elle soit dans une problématique de santé, de diktat ou non, il n’y a qu’elle qui peut le savoir. Pour moi, on est émancipé quand on est libre. Personne n’a à prendre position : Adele a maigri, point barre« .

Un retour prochain sur le devant de la scène

Adèle savait qu’elle ne pourrait pas ne pas parler de sa perte de poids lors de sa première apparition médiatique. Tout simplement car cela passionne les gens. Mais plutôt que de répondre aux questions d’un animateur à l’occasion d’un talk show, elle a décidé d’en parler très simplement, à l’occasion de son speech pendant le Saturday Night Live : « Je sais que je suis très différente de la dernière fois que vous m’avez vu, mais en raison des restrictions dues au coronavirus et aux interdictions voyager, je devais voyager léger et n’apporter que la moitié de moi – même, c’est donc la moitié que j’ai choisie« .

Une manière drôle, concise et efficace de parler de sa perte de poids sans en faire un évènement. Car ce n’est pas pour cela que les fans l’aiment : c’est pour sa voix ! Et en 2021, on devrait sans doute l’entendre à nouveau puisqu’elle prépare actuellement un nouvel album.