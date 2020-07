7 ans sans Cory : les fans de Glee pleurent la disparition de Cory Monteith, en marge de la disparition d’Aya Rivera

Les fans de Glee sont actuellement choqués par la disparition de celle qui incarnait Santana Lopez, Naya Rivera. L’actrice a disparu alors qu’elle était partie à bord d’un bateau avec son fils pour une après-midi sur un lac. Mais l’enfant a été retrouvé seul, annonçant que sa mère avait plongé sans jamais revenir à la surface.

Les recherches ont débuté, mais le shérif a rapidement déclaré que l’hypothèse de la noyade était privilégiée. Le but est aujourd’hui de retrouver le corps de l’actrice, et les espoirs de la retrouver en vie plusieurs jours après sa soudaine disparition sont extrêmement faibles.

#7yearswithoutcory : le hashtag qui pleure la mort de Cory Monteith

Les fans de Glee n’en sont malheureusement pas à leur premier drame concernant la série. Alors qu’elle était toujours diffusée (et en tournage), la série s’est retrouvée bouleversée par la mort aussi soudaine que surprenante de Cory Monteith.

Certains fans le savaient – mais pas tous – cela fait dix ans que l’acteur combattait des vieux démons : ceux de l’addiction à des substances illicites. Cory Monteith est tombé dans la drogue et l’alcool à 19 ans et n’a jamais réussi à s’en défaire.

Plusieurs mois avant sa mort, et alors qu’il allait prochainement se marier avec Léa Michele (sa compagne dans la série et dans la vie) il est entré en cure de désintoxication, afin d’assainir sa vie et de gagner ce combat que beaucoup trop de gens perdent.

Cory Monteith est retrouvé le 13 juillet 2013 dans sa chambre d’hôtel

Après plusieurs semaines de cure, le garçon sort et une nouvelle vie s’offre à lui. Mais il n’aura pas réussi à combattre totalement ses addictions, et son corps sera finalement retrouvé sans vie, le 13 juillet 2013, dans une chambre d’hôtel. On annonce quelques heures plus tard que l’acteur de Glee a succombé à une overdose d’alcool et de drogues. La piste du suicide, évoquée, est cependant rapidement mise de côté. Il s’agirait d’un accident.

Les acteurs et amis de Cory Monteith sont frappés de plein fouet par ce deuil, et la série décide de ne pas le nier. Son personnage, celui de Finn, sera également tué dans la série (sans donner les raisons de sa mort). L’occasion pour les producteurs et les acteurs de rendre un bel hommage, massivement suivi Outre-Atlantique à une époque où la série connaissait de grandes pertes d’audience.

Aujourd’hui, les internautes se rappellent avec beaucoup d’émotion cet épisode, mais également la mort de l’acteur qui les faisait rêver dans cette série culte.

7 ans plus tard ça fait toujours aussi mal #7yearswithoutcory

pic.twitter.com/hQS1XufXrs — 𝘤𝘰𝘳𝘺 ♡ (@amxndine_tzn) July 13, 2020

Naya Rivera : les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes

Ce tragique anniversaire, celui des sept ans de sa mort, tombe au moment où Naya Rivera est toujours portée disparue. Les fans se rappellent d’un drame alors qu’ils en vivent actuellement un.

Ils attendent tous d’avoir des nouvelles concernant l’évolution des recherches, eux qui sont si inquiets quant à l’état de santé de Naya Rivera. Malheureusement le shérif ne semble aucunement mettre l’espoir en avant, lui qui est persuadé que son corps est retenu coincé sous l’eau par la végétation présente dans le lac.

La famille de Naya Rivera est présente sur place et aide activement pour les recherches. Ils espèrent tous pouvoir rendre à son fils sa mère, mais plus les jours passent, moins les chances de la retrouver en vie sont fortes.

Glee : une série qui a compté pour des millions de personnes

Certains pourraient regarder avec une forme de dédain cette forte communauté qui pleure des acteurs qu’ils ne connaissent pas. Mais ce serait oublié le fort impact qu’a eu la série sur énormément de personnes à travers le monde.

Glee mettait en avant des personnages hors normes, qui refusaient de se noyer dans la foule. Des thèmes aussi important que l’homosexualité (et le coming-out), le harcèlement scolaire ou la peur de l’avenir étaient abordés avec une bonne dose d’humour. Et la série a véritablement aidé des personnes malmenées dans leur vie quotidienne, qui ont réalisé que leur différence était une force, et en aucun cas une faiblesse.

Cela explique toute l’émotion des fans, ceux qui ont grandi avec Glee, ceux qui ont aimé ces personnages et ces acteurs. Ils espèrent encore une fin heureuse à Naya Rivera, en espérant qu’elle ne rejoigne pas Cory Monteith là où il est.