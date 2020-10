Insolite : Elle trouve 500 000 euros en petites coupures dans la cave de l’appartement de sa mère !

Une quinquagénaire parisienne vient de perdre sa mère. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel. Malheureusement, la vie avance, le temps passe et les générations succèdent aux générations. C’est le cycle de la vie. Et c’est ce qui est arrivé à Anne (le prénom a été changé), qui vient de perdre sa mère. Cette dernière vivait dans un charmant appartement situé dans un immeuble au chic bourgeois à une encablure du Champ de Mars. Bien entendu elle connaît très bien cet appartement, mais sans plus. Elle a ainsi envoyé une agence faire l’estimation des lieux. Cette dernière lui a signalé d’existence d’une cave. En fait, la dame ignorait totalement laquelle des caves correspondait à son appartement. Et surtout elle s’est rendue compte que la cave était occupée par un tiers et fermée par un cadenas. Or, Anne n’avait nullement les clés de ce local.

Un message à l’attention des autres locataires

La femme s’est dit qu’un locataire a du se tromper. Sans hésitation, elle a mis un petit message dans l’entrée afin de demander aux autres habitants de l’immeuble de bien vouloir se manifester. En effet, elle avait besoin de cette cave pour pouvoir mettre le logement en vente. Il fallait donc aussi pouvoir y accéder et surtout vider la cave. Mais cela a été en pure perte. En effet, après plusieurs semaines sans que qui que ce soit ne se manifeste, la nouvelle propriétaire est partie du principe que cela ne pouvait pas être quelqu’un de l’immeuble. Il est évident que si quelqu’un s’était trompé, la personne n’aurait pas manqué de se faire connaître. Aussi la nouvelle propriétaire a décidé de forcer le cadenas. Elle a donc fait venir un professionnel. Ce dernier a ouvert le cadenas pour que le spécialiste chargé de réaliser les diagnostics nécessaires puisse faire son travail. Or, en entrant dans la cave, les personnes présentes ont eu une drôle de surprise.

Une valise dans la cave

La cave contenait une valise. Forcément, une valise cela attise la curiosité. Quel genre de trésor, une valise peut-elle contenir ? Bien sûr Anne s’est dépêchée d’ouvrir. Et elle n’a pas été déçue de sa trouvaille. Elle n’en croyait pas ses yeux. La valise contenait une quantité incroyable de billets de banque. La dame était aussi incrédule que choquée. Et elle en est sûre, cet argent n’a à aucun moment pu être mis là par sa mère. Elle aurait vu les retraits sur les comptes de sa maman et le notaire n’aurait certainement pas manqué de le lui faire remarquer si tel avait été le cas. On n’abandonne pas une telle valise dans une cave. Anne a donc fait ce qu’il fallait faire. Elle a pris contact avec le commissariat le plus proche.

Les services de police récupèrent l’argent

Les billets semblent, de prime abord être de vrais billets. La police s’occupe du comptage et il s’avère que ce sont des petites coupures, entre 10 et 100 euros. Au vu des premières estimations des autorités, il semblerait qu’il y en ait pour plus de 500 000 euros. Bien entendu Anne est perplexe, la police aussi. 500 000 euros ne peuvent pas disparaître, ni apparaître ainsi. La police soupçonne un blanchiment. Il est probable que des malfrats aient repéré le fait qu’une veille dame vivait dans l’immeuble et que sa cave était inoccupée. Quelle meilleure cachette que la cave non utilisée d’un immeuble chic, affecté à une vieille dame. L’idée était bonne mais visiblement les malfaiteurs n’ont pas eu connaissance du décès de la propriétaire, sinon ils auraient récupéré le magot. Le propriétaire de la valise est-il décédé ? En prison ? En tout cas la police le recherche activement. Elle a deux ou trois questions à lui poser avant de songer à lui restituer son argent.