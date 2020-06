12 Coups de Midi : le gouvernement d’Emmanuel Macron a gâché l’année 2020 de Xavier, comment va-t-il réagir ?

12 Coups de Midi : l’émission complètement gâchée par la crise sanitaire du coronavirus !

Souvenez-vous, c’était il y a tout juste quelques semaines. Le déconfinement avait alors lieu et Jean-Luc Reichmann pouvait reprendre le chemin vers son plateau de télévision pour animer le jeu des 12 Coups de Midi sur TF1, une émission très attendue par plusieurs millions de français qui suivent le jeu au quotidien sur la chaîne.

Et c’est dès le lundi 11 mai que l’animateur Jean-Luc Reichmann avait repris la route vers le plateau des 12 Coups de Midi pour enregistrer non pas une mais de nombreuses émissions. Car en effet, dès le lendemain, on retrouvait sur TF1 des épisodes inédits des 12 Coups de Midi pour toute la semaine à venir ! C’est à se demander comment Jean-Luc Reichmann a pu s’en sortir… Mais ce dernier a révélé toutes les coulisses tout d’abord dans sa story Instagram et plus tard dans une interview très intéressante qu’il avait accordé à un magazine télé.

En effet, on avait pu voir dans sa story Instagram les coulisses absolument déprimants pour certains téléspectateurs : le plateau est désespérément vide car il n’y a pas de public, et on retrouvait devant la caméra Jean-Luc Reichmann accompagné du candidat Eric… et personne d’autre ! Alors que les deux hommes ne portent pas de masques, tout le reste de l’équipe a pris des précautions pour se protéger contre une éventuelle contamination avec le coronavirus qui fait encore des victimes dans le pays. Mais ce n’est pas tout, puisque Jean-Luc Reichmann est revenu dans une interview sur les conditions de tournage très difficiles dans cette période. On imagine que cela demande beaucoup plus de concentration que d’habitude pour l’animateur qui doit redoubler d’attention.

Mais il faut dire que la cadence infernale de tournage à pu également épuiser Jean-Luc Reichmann, qui a du tourner des émissions des 12 Coups de Midi de 9 heures du matin jusqu’à minuit, pour proposer des émissions inédites tout le reste de la semaine ! Mais malheureusement, la crise sanitaire du coronavirus a provoqué d’autres effets et a également gâché la fête d’autres personnes, comme cet ancien candidat Xavier…

12 Coups de Midi : le mariage de Xavier gâché à cause d’Emmanuel Macron, va-t-il écrire une lettre pour s’indigner ?

En effet, pendant cette période toute particulière, on a pu voir dans l’émission des 12 Coups de Midi d’anciens candidats qui donnent de leurs nouvelles par écrans interposés. Et on a pu voir après le déconfinement l’ancien candidat Xavier qui avait prévu de se marier cette année 2020.

Un évènement tout simplement exceptionnel qui aurait dû réunir sa famille et ses amis, voire peut être l’animateur Jean-Luc Reichmann des 12 Coups de Midi. En effet, on imagine la surprise de l’ancien candidat Xavier qui aurait pu voir Jean-Luc Reichmann débarquer dans sa fête de mariage ! On imagine d’ailleurs que l’ancien candidat et futur marié avait probablement prévu un jeu autour des 12 Coups de Midi pour animer la fête, car comme on le sait les mariages sont parfois très longs et il faut tout faire pour ne pas ennuyer les invités si on souhaite qu’ils restent jusqu’au bout !

Mais malheureusement pour Xavier, l’ancien candidat des 12 Coups de Midi, il n’aura peut être pas à préparer sa version des 12 Coups de Midi pour son mariage, car il risque purement et simplement d’être annulé à cause du gouvernement d’Emmanuel Macron ! En effet, actuellement il est impossible de fêter comme il se doit un mariage avec une famille nombreuse et des amis. Bien que la fête soit donc potentiellement reportée, on espère bien évidemment que l’ancien candidat pourra fêter son mariage comme il l’avait prévu avec tous ses invités, et peut être avec la présence exceptionnelle de Jean-Luc Reichmann !

Pour le moment, on ne sait pas si l’ancien candidat a prévu d’écrire à Emmanuel Macron ou au premier ministre Edouard Philippe pour demander une dérogation…