12 coups de midi : Jean Luc Reichmann est-il renvoyé ?

Jean-Luc Reichmann est-il viré ou non, c’est la question qui hante les fans de l’émission « Les 12 Coups de midi ». Certaines rumeurs évoquent en effet une décision de TF1 de se séparer de son animateur, et de le pousser insidieusement vers la sortie. Une triste nouvelle pour de nombreux téléspectateurs, qui placent toujours Jean-Luc Reichmann comme l’un des animateurs préférés des Français.

De nombreux messages de soutien

Face au nombre de réactions surprises et désolées de la part de ses téléspectateurs, toujours très nombreux à suivre le programme chaque midi, l’animateur a préféré sortir de son silence, et publié une vidéo sur son compte Instagram. L’occasion de remettre quelques pendules à l’heure : tout en humour et en légèreté, Jean-Luc Reichmann a moqué de telles rumeurs, et assuré que sa place sur TF1 était bel et bien toujours d’actualité.

En légende de sa vidéo, l’animateur s’est laissé aller à quelques paroles de remerciements :« Et surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages. Belle fin d’été à Tousss. Je vous aime. »

Jean-Luc Reichmann, un animateur phare de TF1

Si de nombreuses chaines entendent rajeunir leur antenne, et renouveler leurs animateurs, TF1 ne semble pas encore prêt à se séparer de Jean-Luc Reichmann.

Déjà 20 ans de bons et loyaux services, pour celui qui entrait dans le groupe dès l’an 2000, grâce à la proposition d’Hervé Hubert, alors producteur du jeu télévisé le Bigdil.

Les deux hommes s’accordent sur la tranche du milieu de journée, pour l’animateur, et imaginent une nouvelle émission, intitulée « Attention à la marche ! ».

Jean-Luc Reichmann s’invite alors chaque midi chez de nombreux Français, seul le 14 juillet manque à la règle, pour cause de défilé de la Fête nationale. 364 émissions par an, et une nouvelle émission dès le mois de juin 2010. Les « 12 coups de midi« débarquent à l’antenne, et atteignent rapidement des records d’audience.

Objectif atteint pour TF1 qui souhaitait concurrencer de façon plus forte l’émission de France 2 diffusée à la même heure, « Tout le monde veut prendre sa place ».

Une émission leader

3 647 émissions plus tard, le programme peut se vanter aujourd’hui de rassembler près de 3 millions et demi de téléspectateurs chaque jour. Devenu leader de sa tranche horaire, « Les 12 coups de midi » ont même atteint un pic à 6,5 millions en fin d’émission, en 2016.

Côté parts de marché, le record historique est atteint en 2019, avec 43,9% de PDA, sur les téléspectateurs de 4 ans et plus. Un franc succès pour l’émission, qui a tout de même souffert d’une baisse d’audience lors de l’affaire Quesada (un ancien candidat de l’émission était alors poursuivi en justice pour une affaire de corruption de mineures et de détention d’images pédopornographiques).

Après une légère baisse de régime, l’émission semble avoir reconquis un plus large public encore, et ne cesse de pousser plus loin son record d’audience.

En mars dernier, le programme enregistrait une pointe à plus de 7 millions de téléspectateurs.