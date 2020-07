12 coups de midi : Eric déprimé depuis sa défaite ? Il se confie sur son moral au plus bas !

Eric est le plus grand gagnant de l'Histoire des 12 coups de midi, lui qui a fait oublier le record de Christian Quesada. Fort de 199 victoires, il est reparti avec plus de 900.000 euros de gains.

Les 12 coups de midi, l’émission culte présentée chaque jour de semaine par Jean-Luc Reichmann peut se vanter d’avoir réussi à passer outre l’ouragan Christian Quesada.

Accusé de corruption de mineurs et de détention et diffusion d’images pédopornographiques, le grand gagnant de l’émission de TF1 est devenu l’ennemi public numéro 1.

Mais la production de TF1 a réussi à se défaire de cette image néfaste, non sans génie.

Eric, le champion historique de l’émission

L’émission a su très vite rebondir par l’intermédiaire de Paul, un jeune candidat impressionnant de culture. Il a réussi à séduire les internautes. Du pain béni pour la production qui tentait de faire oublier Christian Quesada. Et le pari a finalement été remporté haut la main. Les internautes étaient tous sous le charme de ce champion à la grande humilité.

Malheureusement, il aura été éliminé au bout de 153 participations, ne faisant ainsi pas oublier le record de Christian, qui s’élevait alors à 193 émissions. Pour cela, il aura fallu attendre Eric, le nouveau grand champion qui a succédé à Paul.

Eric chute lors de sa 199ème émission

Eric a très vite impressionné les internautes de par ses connaissances d’une grande richesse. La production a eu exactement ce qu’elle souhaitait : elle a enchaîné avec deux champions à la forte personnalité, capables de marquer durablement les esprits des téléspectateurs – et par conséquent faire oublier Christian.

Eric n’a jamais caché son ambition de surpasser Christian en battant son record. C’était pour lui le but ultime, reléguer le champion à la deuxième place. « Le reste, c’était du bonus » avoue-t-il. Et finalement, quelques jours après avoir battu Christian, le champion a été éliminé, ce qui a provoqué certaines polémiques sur Twitter, les internautes étant persuadés que tout cela était prévu depuis le début.

Eric repart en tout cas après 199 participations avec plus de 900.000 euros de gains, un chiffre ahurissant qui surpasse également celui de Christian, qui quant à lui était rentré chez lui avec un peu plus de 800.000 euros de gains. Il est également le deuxième gagnant d’un jeu télévisé à repartir avec le plus d’argent, derrière une candidate qui avait remporté le million à l’émission Qui veut gagner des millions.

Le retour au quotidien d’Eric

Dans les colonnes de Télé Star, Eric explique après sa défaite ressentir une certaine frustration à l’idée d’avoir chuté avant sa 200ème participation, d’autant plus qu’une visioconférence était prévue avec sa famille. « Le seuil était symbolique » dit-il, et il n’aura malheureusement pas pu l’atteindre. En revanche, il a été piqué par la magie des jeux télévisés. « Je crois que je vais tenter Questions pour un champion. Mais je vais patienter de digérer la célébrité. J’ai déjà passé les castings mais c’était au tout début de mon parcours dans Les 12 coups de midi« .

Eric de retour le 26 juin dans l’émission

Le 26 juin dernier, Eric était de retour dans l’émission qui l’a rendu célèbre, mais par visioconférence uniquement. L’occasion pour lui de donner des nouvelles depuis son départ du programme. Et le grand champion ne semblait pas au meilleur de sa forme. Il s’est confié avec un ton amer. « Le retour s’est bien déroulé. Je suis revenu à mon existence à peu près ordinaire. Je suis conscient qu’elle ne sera plus comme par le passé« .

Le ton morose du champion n’a évidemment pas échappé au présentateur Jean-Luc Reichmann, surtout que celui-ci se sent toujours proche des candidats qui participent à son émission. Il lui dit avec son humour habituel « vous avez l’air super heureux » avant de lui demander comment il se sent. « Il y a eu une part de tristesse et de déception, c’est sûr » explique Eric aux téléspectateurs et à Jean-Luc.

Le point positif, c’est qu’Eric pourra désormais profiter au mieux de sa famille. Il confiait en effet de Télé Star que sa participation à l’émission demandait un réel investissement, de sa part et de celle de ses proches. Il pourra en tout cas les remercier pour leur patience et leur amour, lui qui est reparti avec un magnifique pactole. En tout cas, on a hâte de le voir dans Questions pour un champion, lui qui en est déjà un aux yeux de beaucoup de téléspectateurs.