12 Coups de Midi : émission historique aujourd’hui, Éric va-t-il être éliminé ce vendredi ?

Jean-Luc Reichmann (12 Coups de Midi) : il est soulagé par la victoire d’Eric sur Christian Quesada qu’il a complètement terrassé !

Cette semaine était tout tout simplement exceptionnelle pour l’animateur Jean-Luc Reichmann tout comme les nombreux téléspectateurs de son émission quotidienne des 12 Coups de Midi. En effet, il s’agit de la toute première semaine où l’on peut voir le candidat Éric surpasser le score qui avait alors été atteint par l’ancien candidat Christian Quesada.

Depuis des mois, on imagine que l’animateur phare du jeu des 12 Coups de Midi devait alors se demander si le nouveau candidat qu’il accueillait allait pulvériser le record d’émissions gagnées, afin de faire publier les victoires écrasantes de Christian Quesada, qui a depuis été condamné pour des faits absolument horribles sur lesquels nous ne reviendrons pas ici.

Lors de sa victoire vendredi dernier, Éric avait d’ailleurs pris la parole dans l’émission à ce sujet. En effet, il s’agissait d’une émission importante pour le candidat qui ce jour là allait dépasser le grand maître du jeu Christian Quesada. A la fin de l’émission, on pouvait bien évidemment ressentir une forte émotion chez Jean-Luc Reichmann mais surtout chez son candidat Éric sur lequel reposait toute la lourde responsabilité de gagner face à Christian Quesada. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Eric avait réussi avec brio puisqu’il est devenu le nouveau grand maître de l’émission de Jean-Luc Reichmann ! Il a déclaré qu’il était “soulagé” par cette victoire, faisant référence à Christian Quesada, et que désormais toutes les futures émissions qu’il pourrait gagner ne seraient que du “bonus” pour lui ! Il faut dire qu’en effet, avec une somme avoisinant presque le million d’euros, le candidat a de quoi passer des jours bien heureux après son passage dans l’émission phare de TF1.

Il restera à tout jamais comme un des grands candidats de l’émission, quoi qu’il arrive… Mais on a pu voir depuis plusieurs semaines déjà des folles rumeurs sur le candidat qui pourrait bien perdre sa place ce vendredi même !

Éric (12 Coups de Midi) : va-t-on assister à sa dernière participation à l’émission aujourd’hui ?

L’émission d’aujourd’hui des 12 Coups de Midi pourrait bien atteindre des scores rarement voire jamais égalés ! Et pour cause, de folles rumeurs sur internet circulent quant à une élimination du candidat Éric ce jour. En effet, il faut savoir que les émissions de 12 Coups de Midi sont enregistrées bien à l’avance, et des photos de l’émission sur les réseaux sociaux avaient d’ailleurs mis la puce à l’oreille à certains téléspectateurs assidus qui avaient remarqué que le prénom d’Eric n’apparaissait pas sur les pancartes destinées aux candidats. Était-ce volontaire de la part de la production du jeu pour ne pas attiser la curiosité, ou s’agissait-il d’une bourde tout simplement ?

Nous devrions avoir la réponse aujourd’hui même ! Mais bien qu’il s’agisse de rumeurs, un compte anonyme sur Twitter très réputé pour ses informations avait également partagé l’information et avance la date de ce jour, vendredi. Tous les spectateurs de l’émission des 12 Coups de Midi attendent donc de savoir si ces rumeurs étaient avérées ou non, ou si le candidat Éric reste encore une nouvelle fois le grand maître de l’émission !

Mais quoi qu’il arrive, on devrait toutefois la retrouver bientôt sur TF1 dans une émission exceptionnelle au début du mois de juillet. En effet, Jean-Luc Reichmann a souhaité fêter les 10 ans de son émission comme il se doit en invitant les plus grands gagnants de l’émission ! Bien évidemment, cela tombe à pic avec la victoire d’Eric qui devient le nouveau grand maître de l’émission, et efface Christian Quesada des mémoires. L’émission, qui comportera des invités avec Anne Roumanoff et le chanteur Claudio Capéo, devrait être très attendue et suivie par les nombreux téléspectateurs de l’émission quotidienne de Jean-Luc Reichmann. Quant à savoir si Christian Quesada sera finalement abordé ou pas pendant cette grande émission, il va falloir prendre son mal en patience et attendre jusqu’à la diffusion de cette fameuse grande émission qui devrait être exceptionnelle !