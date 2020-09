Visa sans contact : une faille permet de vider votre compte bancaire !

Lorsque vous ouvrez un compte bancaire auprès d’un organisme, vous demandez une carte de paiement à savoir une Visa dans la plupart des cas. Vous pensez qu’il s’agit d’un vulgaire morceau de plastique, mais elle est en réalité rythmée par les technologies. Vous avez donc le choix d’un moyen classique, il faut à chaque fois insérer la Visa dans le boîtier. Par contre, vous pouvez opter pour un moyen sans contact et une puce est alors activée dans votre carte Visa. C’est celle-ci qui est la cible d’une importante faille.

Carte Visa sans contact, une grave faille de sécurité

Ce sont des chercheurs en sécurité informatique qui ont permis de découvrir cette faille assez problématique. En effet, avec un simple paiement sans contact à l’aide de vote Visa, vous pouvez découvrir que votre compte bancaire est totalement vide. Généralement, les banques peuvent vous rembourser si vous prouvez l’arnaque ou la faille, mais il y a toujours des sueurs froides dans ce genre de situation.

Des chercheurs ont donc réussi à réaliser des opérations bancaires en utilisant des Smartphones sans, forcément, posséder la carte Visa .

. Il n’y a pas besoin d’une authentification d’ailleurs, ce qui fait froid dans le dos.

Pour cela, les chercheurs ont simulé un terminal de paiement et l’autre Smartphone utilise alors la fameuse carte bancaire sans contact.

Grâce à un procédé utilisant cette faille, le terminal pense que l’authentification a bien été réalisée et le paiement est accepté. Cela est donc dramatique, mais ce n’est pas surprenant, car la technologie aujourd’hui n’est pas fiable à 100 %. C’est aussi pour cette raison que de nombreux Français décident de ne pas activer le paiement sans contact lors de la commande de la carte bancaire. Par contre, il faut en faire la demande auprès de votre organisme, car, dans la plupart des cas, cette fonctionnalité est activée par défaut. Pensez donc à le notifier à votre conseiller financier si vous ne voulez pas de celle-ci. Pour les commandes sur le Web, il y a souvent une case à cocher.

Une vidéo pour prouver l’existence de la faille

Certains pourront donc dire que ces vidéos peuvent inciter des escrocs à utiliser les failles pour les cartes Visa. Ce sont aussi des images importantes pour prouver l’existence de ces lacunes, cela permet par exemple à certains clients de renoncer à des cartes Visa sans contact. Cela permet aussi d’informer que ce soit les consommateurs ainsi que les banques ou les fabricants. Ils ont également été rassurants par rapport au Mastercard puisque ces cartes n’auraient pas cette défaillance. Tous les paiements sont sécurisés et les transactions même avec des montants très élevés ne peuvent pas être détournées.

Cela relance alors le débat : faut-il ou non une carte de paiement ? Il faut savoir que certaines personnes ne veulent pas de ces moyens de paiement. Toutefois, les retraits sont parfois difficiles, car les distributeurs sont peu nombreux dans certaines villes. De plus, il y a des frais en dehors des banques et il est parfois indispensable de se rendre au guichet, cela demande un temps conséquent en fonction du jour. Les chèques sont de moins en moins acceptés et il faut reconnaître que les cartes bancaires sont relativement pratiques. Vous devez donc être vigilant pour le paiement sans contact et il existe même des étuis qui évitent ces problématiques, car les ondes sont stoppées, il est alors impossible de pirater les cartes.