Uncorked : le nouveau drame émouvant de Netflix

À travers une thématique aussi atypique que l’œnologie, Uncorked est avant tout une histoire familiale, sur fond d’émancipation paternelle.

Écrit et réalisé par Prentice Penny, le film met en scène Mamoudou Athie, vu dans Unicorn Store et Underwater, Courtney B. Vance, célèbre pour ses rôles dans À la poursuite d’Octobre rouge, New York section criminelle ou American Crime Story, et enfin Niecy Nash, que les plus sérivores ont pu voir dans Scream Queens.

Uncorked, l’histoire d’un père et de son fils

Elijah (interprété par Mamoudou Athie) est passionné par le vin et voudrait en faire son métier. Malheureusement, son père (Courtney B. Vance) a d’autres projets pour lui, comme celui de reprendre l’entreprise familiale, qu’il tient lui-même de son propre père. Restaurant de barbecue populaire à Memphis, l’endroit n’attire pas du tout Elijah, qui préférerait étudier dans une école prestigieuse pour devenir maître sommelier. Les deux hommes vont donc devoir trouver un terrain d’entente, sans altérer leur relation, d’autant plus que la vie va se charger de leur rappeler l’importance de la famille.

Le scénario de Uncorked inspiré d’un voyage à Paris

De son propre aveu, Prentice Penny n’y connaissait pas grand-chose en vin, jusqu’à ce qu’il doive se rendre à Paris pour un mariage. Là-bas, il se dit que le meilleur moyen d’apprendre est de prendre un cours sur place, car il n’y a pas de meilleur endroit que la France pour en découvrir plus sur les secrets du vin. C’est ainsi qu’il se retrouve à un stage d’œnologie, avec un formateur particulièrement sympathique, qui parvient à rendre son apprentissage ludique et passionnant. Après cette expérience, Prentice Penny décide de rendre hommage à ce qu’il estime être l’un des meilleurs breuvages au monde, d’où le scénario de Uncorked qu’il achève peu après ce voyage.

Uncorked, un film engagé contre le racisme ?

Sous ses airs bon enfant et touchant, Uncorked est également un film engagé contre le racisme et les préjugés, dont les personnes de couleur sont victimes chaque jour. En effet, le réalisateur tenait particulièrement à mettre en scène un jeune homme noir voyageant pour réaliser ses rêves, à travers des lieux dans lesquels les individus afro-américains sont rarement mis en valeur dans les films.

« Beaucoup de films sont à dominante blanche, et tout le monde voyage ici et là, à Londres ou à Paris. Pourtant, je n’ai jamais vu de personnes de couleur voyager à l’étranger dans les films, ou alors trop rarement, lorsqu’il s’agit d’un film d’espionnage par exemple. Alors, avoir un film où un homme afro-américain de Memphis fait du vélo à Paris, ou pousse la porte du musée d’Orsay pour y admirer des œuvres d’art inestimables de Monet ou Cézanne, c’était puissant », explique Penny.

Jusqu’ici, Uncorked est plutôt bien accueilli par la critique, qui sans y voir un film d’une grande originalité, salue la profondeur des messages qui y sont passés.