Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna a du mal à rendre l’antenne à cause d’une commerçante en colère… Pas facile ces mesures sanitaires !

Le rôle d’animateur n’est pas si facile, surtout face à certains invités. Ce mardi 3 novembre, l’animateur de TPMP Cyril Hanouna a reçu une commerçante en fin d’émission. Cette dernière tenait à évoquer sa situation actuelle qui est très difficile, à cause des mesures sanitaires annoncées par le président de la République Emmanuel Macron, et qu’importe qu’il soit l’heure de rendre l’antenne !

Une invitée très remontée contre les mesures sanitaires dans TPMP

Cyril Hanouna aurait peut-être dû convier l’une de ses invitées dans son autre émission Balance ton post, plutôt que dans Touche pas à mon poste. Il faut dire que cette dernière était très en colère, et avait des choses à dire. Cela s’est passé ce mardi 3 novembre 2020 dans TPMP.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 4 Nov. 2020 à 3 :55 PST



Le trublion du paf a d’abord reçu la chanteuse et comédienne Lorie. Cette dernière, maman, a parlé de la venue au monde de sa petite fille qui se prénomme Nina. Tout allait bien lorsque peu avant la fin de l’émission, Cyril Hanouna a accueilli sur son plateau, une commerçante en colère.

Cette dernière détient un magasin de chaussures situé dans l’Essonne. Comme tous les commerces jugés non essentiels par le gouvernement, cette dernière n’a pas eu d’autres choix que de fermer ses portes, pour respecter les dernières mesures sanitaires imposées.

Comme on peut s’en douter, tout cela représente un gros manque à gagner, surtout que le précédent confinement avait déjà fait un trou béant dans la caisse des personnes concernées. En effet, les ventes annuelles ont connu une chute incroyable, et de plus en plus de personnes se manifestent contre les mesures prises.

Face à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs, la commerçante visiblement très en colère, a clairement dit ce qu’elle pensait trouvant vraiment injuste que le gouvernement décide pour les commerçants. Cependant, étant donné sa venue tardive sur le plateau de TPMP, il a fallu rendre l’antenne à un moment donné, puisque le temps était écoulé. La propriétaire qui avait encore des choses à exprimer, n’a pas été facile à convaincre…

Cyril Hanouna n’arrive pas à rendre l’antenne

Le papa de Lino et Bianca a bien essayé de faire savoir à son invitée venue un peu sur le tard, que l’émission était arrivée à son terme, mais cette dernière n’a rien voulu entendre.

Elle a tout simplement continué sa plaidoirie, affirmant à Cyril Hanouna tout est fait pour que les commerçants disparaissent, exprimant son ras-le-bol face à la situation plus que délicate qu’elle traverse en ce moment.

La propriétaire s’est alors lancée dans un véritable monologue, en présence de l’animateur, qui ne savait plus comment lui prendre la parole sans vexer l’invitée déjà très remontée depuis sa venue. Il finit par lancer un timide : « On doit y aller ma chérie, on est très en retard… »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna) le 4 Nov. 2020 à 3 :55 PST



Loin d’arrêter la commerçante qui avait sans doute des mois de contrariétés à déverser, cette dernière a poursuivi son raisonnement, voulant aller jusqu’au bout. Finalement, c’est le mari d’Aurore, le chroniqueur Benjamin Castaldi, qui s’en est mêlé, voulant faire entendre raison à la propriétaire. Il a fait remarquer à la dame que son monologue était peut-être un peu trop long.

Cette dernière a tout simplement envoyé promener le chroniqueur sèchement, en lui disant : « Dans ce cas, il vaudrait mieux vous taire pour que je puisse parler ! »

Une situation délicate pour Cyril Hanouna, qui a quand même fini par rendre l’antenne pour la suite des programmes…