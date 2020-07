Le top 10 des sites de streaming gratuits en 2020 ! Quel est le meilleur site !

Vous êtes au bon endroit pour découvrir le top 9 pour l’année 2020. Cet article vous révèle tout. Bonne lecture !

Mais d’abord, c’est quoi exactement le streaming ?

Le streaming est une technologie permettant de visionner et de lire des contenus de manière continue sur internet sans pour autant les télécharger. C’est un mode de lecture qui repose sur le même principe que les sites de vidéos notamment YouTube. De manière simple, lorsque l’internaute regarde une vidéo en streaming, celle-ci sera automatiquement téléchargée sur le serveur sous la forme de mémoire tampon.

En clair, la vidéo ne sera pas sauvegardée dans le disque dur de l’appareil, mais plutôt dans la mémoire vive. Puis, dès que le cache de la vidéo permet de la lire, la vidéo se téléchargera lors de la lecture.

Par ailleurs, il faut faire la différence entre le streaming qualifié de légal et celui qualifié d’illégal. Dans le streaming légal, les contenus multimédias sont soumis à une protection par des droits d’auteurs et ne sont accessibles que via des offres payantes.

En revanche, le streaming illégal concerne les sites accessibles gratuitement grâce au piratage de leur accès. En d’autres termes, le visionnage de ce type de contenu en streaming est illégal puisque les ayants-droits n’ont pas consenti à ce que leur œuvre soit diffusée et visionnée.

La liste des meilleurs sites de streaming gratuits en 2020

On recense une multitude de sites proposant des streaming gratuits pour regarder des films et des séries. Parmi les meilleurs, vous avez : voirseries.co, Streamingdivx.co, Voirfilms.mx, LibertyVF, Zonestreaming.info, SKstream.info, Streamcomplet.me, Papystreaming.net, filmgratuit.net.

Voirseries.co

Comme son nom le laisse à deviner, Voirseries.co est exclusivement consacré aux visionnages de séries en streaming. C’est un site qui regroupe un large choix de séries avec une qualité HD intégrée. Pour ce, il vous suffira juste de taper sur la barre de recherche le titre de la série que vous souhaitez voir. Sinon, vous pouvez d’ores et déjà voir sur la page les dernières saisons disponibles.

Pour faciliter vos recherches, les séries sont classées par catégorie et par genre. En outre, vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou payer des frais d’engagement pour regarder vos séries préférées. Ces dernières sont disponibles en version française ou en VOSTFR.

Streamingdivx.co

Rendez-vous sur Streamingdivx.co pour visionner sans limite et gratuitement vos films et vos séries. Avec une qualité Full HD, ce site propose une large gamme de films, mangas et de séries en exclusivité voire même ceux qui ne sont encore parus qu’en salle de cinéma. Autant les films que les séries existent en version française et VOSTFR alors, n’hésitez pas !

VoirFilms.mx

Le site VoirFilms fait partie des plus appréciés en France. Désormais, il porte le nom de domaine officiel « Voirfilms.mx ». Il est connu pour sa panoplie de films, dessins animés et de séries disponibles en streaming et qui peuvent également être téléchargés. Les films et les séries sont tout aussi complets et de qualité HD.

LibertyVF

Liberty VF figure parmi les meilleures plateformes de Streaming gratuits. Ce site dispose d’un catalogue de films particulièrement fourni et qui fait l’objet de mis à jour régulier avec des nouveautés. Vous pouvez regarder de manière continue vos films favoris en français ou en VOST. Pour ce, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Zonestreaming.info

Sur Zonestreaming.info, vous trouverez toutes sortes de films et de séries que vous pourrez regarder gratuitement. Pour facilement les retrouver, ce site les classe par genre (Romance, Aventure, Comédie musicale, fantastique, Thriller, Documentaire, Animation, Action, etc.). Si vous ne savez pas le titre de la série que vous désirez regarder, cela constitue une aide précieuse puisqu’il suffira de parcourir la liste proposée pour trouver celle à visionner. Et la bonne nouvelle c’est que cette plateforme est sans publicité et n’impose pas une durée maximale de visionnage. Elle est 100 % légal et gratuit.

SKstream.info

La plateforme Skstream.info fait partie des références en matière de streaming. Elle comporte des centaines de milliers de titres que ce soit de films, de séries ou de mangas. Approximativement, il y a 1507 mangas, 4198 séries et 12 618 films disponibles sur ce site. Vous aurez tout le loisir de les visionner sans interruption et de façon illimitée. Ils existent en version française, en VOST ou en VQ.

Streamcomplet.me

Si l’un de ces sites précédemment énumérés ne convient pas, nous vous proposons le site Streamcomplet.com. Comme son nom l’indique, il met à disposition sa large collection de films et de séries. Il y en a pour tous les goûts et toutes les attentes. Mais plus spécialement, ce site se distingue de par la qualité de son contenu et son design épuré. Créé en 2012, il admet actuellement des milliers de visiteurs par jour et propose différents formats de visionnage. C’est un site sans pub ni besoin d’inscription préalable.

Papystreaming.net

Si vous recherchez un site de visionnage et à la fois de téléchargement, optez pour Papystreaming.net. Il permet de regarder des films et des séries de tout genre. Si l’ancienne version nécessitait l’usage de Cacaoweb pour fonctionner, cette nouvelle version n’en exige plus. En effet, il est désormais possible de lire les liens en streaming sans passer par une application. Pour regarder une série, vous aurez seulement à cliquer sur le lien et à accéder au lecteur.

Ce site vous assure un format HD pour la majorité des films et des séries. Aussi, son design a subi quelques améliorations pour faire le bonheur des adeptes du streaming. Le seul bémol c’est que ce site contient des pop-ups et des pubs.

Filmgratuit.net

Si vous voulez regarder les dernières nouveautés de films sortis, il est recommandé de choisir Filmgratuit.net. Ce site actualise régulièrement son catalogue de films pour satisfaire les passionnés du streaming en ligne.

De qualité HD, les vidéos sont disponibles sans inscription ni frais d’engagement.

Et en vue de simplifier vos recherches, cette plateforme classe les films selon leur année de production (1998 à 2020), leur langue (VOST, VF) et aussi selon leur qualité (DVDRIP, HDTV, etc.).