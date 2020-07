This is Us saison 4 : un épisode 18 époustouflant avec des rebondissements

Si vous n’avez pas pu le voir, il suffit de vous rendre sur une plateforme de streaming, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher l’épisode tant attendu. Pour rappel, c’est NBC qui se charge de la diffusion sur le sol américain et cette chaîne est réputée pour offrir des séries de qualité.

Les moments clés de l’épisode 18 de la saison 4

This is Us peut vous offrir des moments incroyables et cette série ne cesse de combler les attentes des fans. Il faut noter que le paysage des séries est assez complexe puisque vous avez une multitude de contenus. Vous aurez alors des séries qui vous plongent dans une autre époque, des versions scientifiques ou encore des policières et même des séries d’horreur. Les drames sont également au rendez-vous et c’est le cas pour This is Us, si vous n’avez pas pu regarder le Season Final, nous vous proposons les meilleurs moments.

Kevin a été contraint de prendre des décisions importantes, cela a provoqué un véritable tsunami dans sa vie .

. Kevin et Randal ont mené à bien leur combat qui est décrit comme puissant, mais aussi tragique.

Les paroles ont peut-être dépassé la pensée, mais la suite ne sera plus le même entre les deux personnages.

Kevin a tout de même affirmé que l’adoption de Randal n’avait pas été celle escomptée.

L’état de santé de Rebecca s’est également détérioré dans cette saison 4 de This is Us et l’épisode 18 n’était pas de tout repos.

Kevin sera le papa de jumeaux !

Bien sûr, les déclarations sont difficiles à entendre et elles viennent un peu casser l’ambiance puisque vous apprenez un peu plus tard que Kevin sera papa et il aura des jumeaux. Bien sûr, la dispute l’empêche d’exploser de joie et de partager ce moment de douceur assez incroyable. Difficile bien sûr de retranscrire les moments clés de cet épisode 18 de la saison 4 de This is Us, nous vous conseillons forcément de le découvrir, vous pourrez alors vous imprégner de cette ambiance assez sympathique, mais également dévastatrice pour certains personnages. Kevin a également pu se confronter à ses démons du passé puisqu’il est sobre depuis un an, cette information a été prise en compte uniquement par Nicky, les autres n’ont absolument pas relevé cette prouesse.

Il y a de grandes chances pour qu’une rechute ne soit pas au rendez-vous, car il pourra se focaliser sur la naissance des jumeaux et son bonheur à venir malgré la forte dispute. Les enfants étaient au coeur de cet épisode puisque Kate et Toby ont également décidé de prendre une décision très importante avec une adoption. Un enfant pourra alors rejoindre prochainement leur foyer dans la joie et la bonne humeur. Comme vous pouvez le constater, cette série met en avant des histoires parfois drôles, difficiles ou encore tirées par les cheveux, mais ce sont des morceaux de vie qui sont mis en avant.

De ce fait, les fans peuvent clairement s’identifier à des personnages. Certains parents ne peuvent pas avoir d’enfants, ils sont alors contraints d’envisager l’adoption et de nombreux couples dans le monde entier vivent cette période très difficile. This is Us traite alors de tous les moments joyeux, mais également les plus difficiles qui peuvent entacher un quotidien ou mettre un terme à la vie de couple. Ce Season Final clôture parfaitement la saison 4 et l’épisode 18 a tenu toutes ses promesses avec des scènes bouleversantes. Comme la saison se termine, la prochaine sera diffusée dans plusieurs mois.