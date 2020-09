The Walking Dead saison 10 : AMC déprogramme le final !

Terrible nouvelle pour les fans de la série mythique The Walking Dead : le final tant attendu de la dixième saison ne sera pas diffusé. Pourtant, si l’on pensait une population immunisée de fait contre le Coronavirus, c’était bien celle des zombies !

Hélas, même les morts-vivants qui peuplent chaque épisode de The Walking Dead sont contraints d’arrêter leurs activités à cause de l’épidémie de Covid-19.

Cette annonce, faite sur les réseaux sociaux par la chaîne américaine AMC, chargée de diffuser la série aux États-Unis, a laissé les fans pantois. Sur l’affiche inédite partagée par AMC, il est en effet possible de lire que l’épisode final de la dixième saison de The Walking Dead sera malheureusement diffusé « plus tard dans l’année ».

Un final tant attendu, finalement diffusé par la chaîne américaine AMC « plus tard dans l’année », en raison de la pandémie du Covid-19

La saison 10 de The Walking Dead, actuellement en cours de diffusion aux États-Unis, aurait dû se terminer avec le 16e et dernier épisode prévu pour le 12 avril 2020. Malheureusement, les fans de la série devront visiblement patienter, comme vient de l’annoncer la chaîne AMC. Le dernier combat entre les survivants et les zombies terrifiants se déroulera donc, pour l’instant, le 5 avril avec le 15e épisode de la saison 10 de The Walking Dead. Les fans français sont tout autant impactés par ce revirement de situation, puisque la plateforme OCS, laquelle propose des épisodes inédits de The Walking Dead dès le lendemain de leur diffusion aux États-Unis, ne pourra donc pas proposer ce fameux final.

Sur ces réseaux sociaux, la chaîne AMC a expliqué : « Les événements actuels ont malheureusement empêché la finalisation de la post-production du dernier épisode de la saison 10 de ‘The Walking Dead’, et elle se terminera donc avec le 15e épisode diffusé le 5 avril », tout en précisant : « L’épisode qui devait servir de final sera diffusé en tant qu’épisode spécial plus tard dans l’année ». A noter que pour les retardataires, la chaîne américaine propose de découvrir gratuitement sur son site et son application le début de la saison 10.

The Walking Dead saison 10 : une audience en baisse

Si ce retard de programmation avait eu lieu il y a quelques années, le drame aurait été d’une ampleur bien différente, puisque la série The Walking Dead était alors la plus populaire de l’univers télévisuel américain. En effet, toutes chaînes confondues, The Walking Dead était alors la série préférée des Américains de 18 à 49 ans ! Malheureusement, l’audience de la série s’est quelque peu tassée ces dernières années. Malgré tout, le succès continue d’être au rendez-vous, puisque les producteurs l’ont pour l’instant maintenue jusqu’à la dixième saison. Pour l’heure, la saison 10 de The Walking Dead affiche une moyenne d’à peu près 5,4 millions de fidèles sept jours après la diffusion de son premier épisode, là où auparavant elle comptabilisait près de 20 millions de fans.