The Flash saison 6 épisode 16 : Barry tire sa révérence !

Depuis quelques années, vous pouvez suivre les péripéties de ce personnage qui se déplace à une vitesse incroyable.

A ses côtés, vous avez eu l’occasion de savourer des batailles très sympathiques, mais Barry a décidé de prendre un peu de repos. Vous aurez alors le temps de regarder toutes les saisons qui sont proposées notamment sur Netflix grâce à un partenariat avec The CW. Ne paniquez pas, la série devrait revenir prochainement.

La saison 6 de The Flash n’est pas épargnée

Vous avez pu le constater, le paysage des séries n’est désormais plus le même. Les productions sont contraintes de revoir leur catalogue puisque les montages ne sont pas terminés. Parfois, il manque des images qui n’ont pas été tournées par les acteurs, dans certains cas de figure, les services liés aux effets spéciaux sont fermés. La post-production ne peut donc pas se dérouler dans les conditions escomptées. The Flash malgré sa vitesse extraordinaire n’a pas pu échapper à l’épidémie du coronavirus.

The Flash a toutefois de la chance, car certaines séries ont carrément été annulées à cause de la fermeture des plateaux .

. D’autres auront une vie un peu plus courte avec moins d’épisodes, la frustration sera alors très grande pour les fans.

La saison 6 de The Flash se termine avec l’épisode 15 pour l’instant et le 16e sera diffusé prochainement.

La chaîne The CW n’a pas donné d’informations supplémentaires, car les producteurs ne savent pas s’ils pourront reprendre le travail dans les prochains mois.

L’attente sera alors insupportable pour les adeptes des séries, mais vous pourrez toutefois vous consoler avec l’épisode 16 qui sera proposé le 7 Avril. Barry laissera ensuite son costume pour une période indéterminée.

La date de retour de The Flash n’est pas connue

Vous pouvez toutefois regarder les épisodes diffusés aux États-Unis sur les plateformes de streaming, Netflix a également un partenariat avec la chaîne. Cela est très intéressant, car lorsque la série a été diffusée dans sa globalité sur le sol américain, elle est envoyée directement sur Netflix en français. Les fans doivent donc attendre quelques semaines seulement pour visionner les contenus, mais l’attente sera sans doute un peu longue. Vous pourrez toutefois vous consoler avec les teasers qui sont proposés sur la plateforme YouTube. Vous pouvez également lire la presse américaine qui a toujours des exclusivités sympathiques pour les séries. The Flash saison 6 épisode 16 nous apprends que la suite devrait être très réjouissante. Barry est toutefois dans une position délicate puisqu’il n’arrive pas à reprendre son souffle.



Le jeune homme n’a pas la même force et il a des difficultés pour réaliser un effort tout en conservant ses capacités. Il demande donc à son duo préféré de faire en sorte qu’il puisse retrouver sa force d’origine. En effet, la menace approche et le personnage de The Flash devra avoir toute l’énergie nécessaire. Toutefois, il y a une mauvaise nouvelle au vu du nom de l’épisode 16 : So Long and Goodnight. Les Américains estiment qu’il y a de grandes chances pour qu’un personnage cède sa place dans cet épisode. Ce dernier sonnera toutefois le retour de Rag Doll. Il a d’ailleurs été au coeur d’un teaser avec une photo dévoilée sur Instagram.

Les réseaux sociaux sont souvent très intéressants puisque vous avez toujours des informations croustillantes susceptibles d’enthousiasmer votre quotidien. Vous pourrez alors redécouvrir ce méchant contorsionniste surhumain qui porte un masque assez effrayant. The Flash essayera alors de rassembler toute sa force pour sauver à nouveau Central City et se séparer du personnage très envahissant à savoir Rag Doll.