The Expanse saison 4 : que valent les nouveaux épisodes ?

Alors qu’elle avait fait l’objet d’une annulation par Syfy en mai 2018, The Expanse a été sauvé par la persévérance des fans sur les réseaux sociaux et en dehors.

Considérée par beaucoup comme l’une des meilleures séries de science-fiction de ces 15 dernières années, l’entreprise Amazon ne s’y est pas trompé, et a décidé d’accorder une deuxième chance incroyable au show.

Annulation de The Expanse, la dure loi des contrats

Annulée au terme de trois saisons en 2018, à la surprise quasi générale, la série The Expanse a finalement su se relever de ses cendres. Pourtant, les choses n’étaient pas gagnées, puisque l’annulation n’était pas due à un manque d’audience, mais à un problème de contrat entre la société productrice et la chaîne de télévision SYFY. Si cette information n’a jamais été confirmée par le Network, il est possible d’entrevoir une forme de confirmation, en lisant les propos tenus par les producteurs à l’époque des faits :

« Nous sommes très déçus que la série ne revienne pas à Syfy, et nous respectons leur décision de mettre fin à notre partenariat. Toutefois, compte tenu du succès commercial et critique de la série, nous prévoyons activement de rechercher d’autres opportunités de prolonger l’aventure The Expanse ».

Autant dire que ces soucis de paperasserie auraient pu mettre un point final à l’éventualité d’une suite, ce qui ne fut heureusement pas le cas, grâce à Amazon.

La saison 4 de The Expanse, chef-d’œuvre de la science-fiction selon les fans

Attendue pendant plus d’un an, la saison 4 de The Expanse est manifestement un pari réussi pour Amazon. Si la série est accessible depuis le 13 décembre dernier, les avis sont déjà dithyrambiques sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les sites de critiques comme Rotten Tomatoes, où elle cumule d’ailleurs 100 % d’avis positifs. Bien plus qu’une série de science-fiction et un space opera, The Expanse parle de nombreux autres sujets de société, qu’il s’agisse de politique ou d’écologie. Rigoureuse dans son approche de l’univers, le show ne se contente pas d’accumuler les scènes de spectacle, mais cherche également à proposer un récit cohérent, y compris lorsqu’il est question d’aliens. Enfin, au-delà de toutes les intrigues menées avec brio, The Expanse prend particulièrement soin de ses effets spéciaux, au point de surpasser tout ce qui a pu se faire dans le genre depuis plus de 10 ans. L’enveloppe budgétaire a manifestement été plus conséquente suite à son passage chez Amazon, car même si les CGI étaient déjà de bonne qualité avec SYFY, le niveau est encore monté d’un cran pour la saison 4.

Une saison 5 pour The Expanse ?

Non contente d’avoir sauvé The Expanse pour une saison 4, la firme Amazon persiste et signe en ayant d’ores et déjà confirmé une saison 5. Difficile d’imaginer comment il aurait pu en être autrement, face au déluge de compliments et d’avis positifs reçus en décembre 2019. Seule ombre au tableau pour les fans, impossible de savoir quand seront mis en ligne ces nouveaux épisodes.