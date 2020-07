Si regarder en streaming nous fait économiser un peu d’espace dans notre ordinateur, cela n’est toutefois pas pratique quand nous n’avons pas de connexion internet.

Or, qui n’aime pas visionner en boucle le dernier clip de son artiste préféré ?

Qui, en suivant des cours de danse, n’a pas besoin d’appuyer sur pause et revoir les mouvements plusieurs fois ?

Pour les parents, qui ne souhaitent pas sélectionner des dessins animés et les télécharger pour que les enfants puissent les regarder hors ligne sur l’ordinateur ou votre Iphone, sans qu’ils aient la connexion et cliquent sur des liens inappropriés ?

Vous l’aurez sans doute compris, télécharger une vidéo YouTube est plus que nécessaire.

C’est d’ailleurs ce qui vous amène sur cette plateforme ! Ainsi, sans plus tarder, voici un petit tutoriel qui vous explique comment télécharger sur YouTube.

Top 3 des logiciels gratuits pour télécharger une vidéo YouTube

Logiciel de téléchargement vidéo 1: aTube Catcher

Beaucoup de raison explique la place de « aTube Catcher » parmi les meilleurs logiciels gratuits de téléchargement YouTube. Performant et efficace, il vous permettra de télécharger et de convertir votre vidéo au format de votre choix (3GP, AVI, MP3, MP4, MOV) sur un délai correct.

Ses points forts sont nombreux : il est compatible avec Mac et Windows ; il peut télécharger plusieurs vidéos en même temps ; il convient également pour le téléchargement des vidéos sur d’autres sites (Dailymotion, Metacafe) ; et il est sans publicité

A chaque fois que vous voulez utiliser votre logiciel de téléchargement YouTube gratuit, il vous suffit de copier-coller l’url de la page qui contient votre vidéo, puis de cliquer sur le format de votre choix. Terminer par un clic sur le bouton « télécharger ».

Logiciel de téléchargement vidéo 2: Free YouTube Downloader

Si vous voulez un outil à la fois simple et rapide pour télécharger une vidéo YouTube, Free YouTube Downloader est idéal pour vous.

Une fois que vous l’installez dans votre ordinateur, il interceptera automatiquement les liens contenant vos vidéos sur Mozilla, Chrome, Opéra Mini ou Internet Explorer… C’est à vous de valider le téléchargement en choisissant le format de votre vidéo.

Logiciel de téléchargement vidéo 3: YouTube By Click

YouTube By Click mérite largement sa place dans la liste des logiciels pour télécharger une vidéo YouTube. Comment les deux premiers que nous venons de citer, elle est très simple à télécharger et à utiliser.

Son grand avantage réside sur le fait qu’il peut télécharger un playlist entier de nombre illimité de vidéos en un seul clic. Aussi, si vos vidéos à télécharger vous semblent très longues ou de qualité hautement élevée, vous n’aurez aucun souci ! Le logiciel peut très bien les supporter.

Vous pouvez faire le téléchargement via YouTube, mais également d’autres sites comme Dailymotion, Facebook, Instagram, ou bien Vimeo…

Télécharger gratuitement une vidéo YouTube en ligne

Si vous ne voulez pas télécharger un logiciel particulier, peut-être par manque d’espace de stockage (bien que ces logiciels ne sont pas généralement lourds) ou pour toutes autres raisons, il existe une solution en ligne très performante qui va vous faciliter la tâche.

Savefrom.net, le meilleur outil de téléchargement en ligne

SaveFrom est sans aucun doute le moyen en ligne le plus sûr et rapide pour télécharger une vidéo YouTube. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est une connexion internet et un navigateur sans exception. Et ça marche très bien sur Windows et sur Mac !

Comment télécharger une vidéo avec Savefrom.net

Sur l’url de votre vidéo, remplacez le « www. » par « ss ».

Par exemple, si vous voulez télécharger un petit tuto SaveFrom dont l’adresse sur YouTube est https://www.youtube.com/watch?v=aDEWXAkKCVM, il vous suffit de la changer en https://ssyoutube.com/watch?v=aDEWXAkKCVM. Vous serez directement redirigés vers un site où vous allez retrouver votre vidéo à télécharger. C’est à vous de sélectionner par la suite le format qui vous plaît.

Ajouter « savefrom.net/ » ou « sfrom.net/ » devant l’url de votre vidéo.

Si on reprend l’exemple de notre tutoriel vidéo, vous aurez alors les deux possibilités : savefrom.net/https://www.youtube.com/watch?v=aDEWXAkKCVM ou sfrom.net/ https://www.youtube.com/watch?v=aDEWXAkKCVM. Comme pour le cas précédent, vous serez redirigés vers le même portal de téléchargement de vidéo Youtube gratuit.

Aller directement sur https://fr.savefrom.net/

Si vous ne voulez pas vous embrouiller avec les « ss » et les « sfrom.net/ », rendez-vous juste sur le site Web de SaveFrom, puis copiez et collez l’adresse de votre vidéo à télécharger dans la place correspondante.

Téléchargement gratuit d’une vidéo YouTube avec une application Android

Bien évidemment, ce n’est pas seulement sur votre PC que vous aurez envie de télécharger des vidéos YouTube. N’est-il pas intéressant de télécharger gratuitement un clip afin de les regarder hors ligne plus tard dans le bus ou dans le train ? Si vous avez un long voyage à faire, n’est-il pas plus intéressant d’avoir vos films préférés dans votre tablette pour passer le temps ? Voici donc deux astuces pour pouvoir télécharger une vidéo YouTube via son téléphone ou sa tablette.

L’application VidMate

Après avoir téléchargé cette appli, vous n’allez plus vous en passer ! Simple, rapide et efficace, elle ne vous fera pas attendre longtemps pour avoir vos musiques ou vos clips préférés. L’utilisation de cette application de téléchargement de vidéo Youtube gratuit est très simple. Il vous suffit d’ouvrir l’application, de taper le titre de votre vidéo, de sélectionner la vidéo qui vous intéresse, puis de cliquer sur la petite flèche qui va vous ouvrir les différents formats possibles (musique MP3 ou m4A, Vidéo à partir de 144p à 729 HD).

L’application YouTube

Parfois, on n’a pas besoin d’aller loin pour trouver ce que l’on cherche. Si vous avez une application YouTube dans votre téléphone, vous avez de quoi télécharger une vidéo gratuitement. Remarquez l’option « télécharger » en bas de chaque vidéo que vous regardez. Il vous suffit de cliquer sur cela et votre vidéo sera aussitôt stockée dans la bibliothèque de votre application. Vous pouvez à tout moment vous y rendre et regarder la version téléchargée.

Les autres outils pour télécharger une vidéo YouTube

Il existe de nombreux outils pour télécharger gratuitement des vidéos YouTube. Vous avez les applications mobiles comme TubeMate et WinX YouTube Downloader qui vous garantissent un téléchargement 100 % gratuit et sécurisé depuis votre Smartphone. De plus, ce type d’application android telecharger video youtube a l’avantage d’être facile à utiliser. Une fois l’application installée, il suffira en effet de l’ouvrir et de taper le titre de la vidéo à télécharger. Ensuite, il ne vous reste qu’à appuyer sur « télécharger » et à attendre que le téléchargement finisse.

Par ailleurs, sachez qu’il y a aussi des sites permettant de télécharger les vidéos YouTube. À savoir, www.freeyoutube.com, www.toutunservice.com, copydeo.com, keepvid.com, telechargerunevideo.com et bien d’autres encore. Pour ce faire, vous aurez juste à coller sur le site choisi le lien de la vidéo à télécharger. À titre d’exemple, voyons le mode d’utilisation du site « telechargerunevideo.com ». Arrivé sur la page d’accueil, vous trouverez une case dédiée au lien de la vidéo concernée. Entrez-le et cliquez ensuite sur « obtenir des liens ». Puis, vous serez devant plusieurs choix de formats (MP3, MP4, etc.). Après avoir choisi, appuyez sur « générer le lien de téléchargement » pour enclencher le processus de téléchargement.