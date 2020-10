PlayStation Plus a dévoilé la liste des jeux PS4 gratuits pour le mois d’octobre !

Lorsque vous êtes dans les rayons des jeux vidéo, vous devez malheureusement faire face à des prix exorbitants. Si autrefois, certains étaient facturés moins de 30 euros dès leur sortie, ce n’est désormais plus le cas. En effet, il faut clairement multiplier le budget par deux, il est donc réjouissant d’avoir des jeux gratuits avec le PlayStation Plus, mais ne vous attendez pas à une liste incroyable.

Need for Speed: Payback and Vampyr are your PS Plus games for October: https://t.co/kKNMxUDkCL pic.twitter.com/K1Kutlws67 — PlayStation (@PlayStation) September 30, 2020

En octobre 2020, voici les jeux gratuits du PlayStation Plus

Les joueurs attendent avec une vive impatience le mois de novembre puisque la nouvelle console de Sony sera au rendez-vous. La PS5 affiche une belle robe blanche, mais elle reste assez imposante par rapport à la nouvelle Xbox de Microsoft, qui a opté pour un rectangle. Pour vous aider à patienter jusqu’à la sortie officielle, vous avez des jeux gratuits pour la PS4 et il faut avoir un compte PlayStation Plus.

Il est l’équivalent du Game Pass chez Microsoft, mais le PlayStation Plus est souvent pointé du doigt à cause du contenu .

. S’il convient à certains gamers, il n’est pas au goût d’autres qui attendent de nombreux opus.

Ce sont donc deux jeux qui seront gratuits pour le mois d’octobre à savoir Vampyr et Need for Speed Payback.

PlayStation Plus: les deux jeux PS4 d’octobre 2020 https://t.co/tu2SVXJNyk — JulienTellouck (@JulienTellouck) October 6, 2020

Si vous attendiez à une liste beaucoup plus conséquente, vous serez sans doute déçu. Sony propose également des cadeaux pour remercier les joueurs de leur fidélité et ils sont disponibles tous les mois. Les jeux ne sont pas gratuits pendant de longs mois. Ils sont à votre disposition pour 0 euro du 6 octobre et jusqu’au 2 novembre seulement.

Une valeur totale inférieure à 70 euros pour ces jeux

Si vous prenez en compte la valeur de chacun des jeux PS4, vous aurez 69.98 euros exactement. C’est une offre réjouissante, mais il faudra être attiré par ces deux opus qui ne combleront pas toutes les attentes. En effet, les ambiances sont clairement différentes avec un jeu de voitures qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Toutefois, la franchise a perdu de sa superbe pour certains gamers qui attendent un peu de dynamisme et de renouveau.

Le second jeu PS4 gratuit est proposé par Dontnod et vous enfilez le costume d’un médecin. Ce dernier est un vampire et il travaille à Londres. Par contre, son quotidien est problématique puisqu’il est malade alors qu’il se trouve au 20e siècle. Si vous n’avez pas accès à ces jeux gratuits, vous ne possédez pas un abonnement PlayStation Plus. Ce dernier est facturé moins de 60 euros pour un an contre 25 euros pour trois mois et 9 euros pour un mois.