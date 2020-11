PlayStation 5 : Beaucoup d’attente autour de la manette DualSense, plusieures fonctionnalités encore secrètes !

Il faut dire que l’attente de la console comme la Playstation n’a jamais été aussi forte chez les plus grands fans de gaming. En effet, le moins que l’on puisse dire est que les constructeurs de jeux-vidéos comme Sony et Nintendo ne se font pas de cadeaux et n’hésitent pas à redoubler d’efforts pour se faire une place devant les concurrents !

La prochaine console PlayStation est très attendue par la communauté grâce à ses fonctionnalités !

En effet, qui ne se souvient pas des premières guerres qui faisaient rage il y a de cela plusieurs dizaines d’années entre les consoles de Sega et Nintendo ? La bataille avait malheureusement conduit Sega à sa perte et depuis la console Dreamcast, le constructeur de jeux-vidéos mythique a depuis décidé de se consacrer exclusivement aux jeux et plus au matériel, c’est à dire aux consoles.

Microsoft n’étant quant à lui pas attendu cette année avec une nouvelle X-Box, tous les regards étaient jusque là portés sur la console de Nintendo, la fameuse Switch, qui est encore à ce jour un des plus grands succès commercial de Nintendo.

Mais Sony n’a pas dit son dernier mot et les fans de PlayStation ont hâte de voir comment le constructeur va répondre face à la console de Nintendo qui a encore une fois montré de grandes innovations dans son concept, en choisissant par ailleurs de ne pas se battre sur le terrain de la technologie et de la puissance. En effet, Sony a annoncé que sa console intégrera de nombreuses applications comme Spotify, YouTube, ou encore Netflix et Disney+ entre autres, et d’après les premiers tests la manette DualSense devrait même être compatible avec d’autres supports. Mais si Sony est très attendu avec la PS5, les premiers fans japonais sont pourtant furieux suite à une récente annonce qui a été faite.

Sony a décidé d’inverser des boutons sur la manette japonaise de la PS5 : les joueurs n’en veulent pas !

C’est un nouveau coup dur pour Sony qui s’attend pourtant à sortir la console PS5 pour concurrencer Nintendo. Et pourtant, les fans de la première heure sont déçus ! En effet, ce qui a notamment fait le succès de la PlayStation dès sa première version, c’est sans nul doute sa manette de jeu qui reste simple et efficace ! Ce n’est probablement pas un hasard si celle-ci reste encore la base de ce qui constitue aujourd’hui la manette de jeu de la PS5. Et pourtant, Sony a changé un aspect qui relève d’une importance capitale pour les joueurs.

How I personally feel about confirm being forced to the X button, @PlayStation: pic.twitter.com/6mmT1hl4W9 — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) October 4, 2020

Le constructeur a en effet décidé d’inverser les boutons X et O de ses manettes au Japon ! Un détail insignifiant pour les non initiés mais qui a malgré tout son importance. En effet, dès son lancement avec la première PlayStation, Sony avait décidé de disposer ces boutons différemment au Japon et dans le reste du monde. Mais pour la sortie de sa prochaine PS5, Sony souhaite uniformiser le tout et ne proposer qu’une seule manette universelle.

DualSense with different colored lightbars pic.twitter.com/QTrISdNzs4 — Nibel (@Nibellion) October 4, 2020

Les joueurs japonais se sont rapidement indignés sur les réseaux sociaux en apprenant la nouvelle, car cela va bouleverser toutes les habitudes des joueurs japonais qui vont devoir réapprendre à jouer avec cette toute nouvelle manette. On peut d’ores et déjà imaginer les combats endiablés en ligne entre les japonais et les autres joueurs du monde qui pourraient être perturbés par ce changement, ces derniers étant réputés pour être particulièrement doués aux jeux-vidéo de part leur investissement. Mais malgré toute la colère exprimée par les joueurs japonais, est-ce que Sony acceptera de faire machine arrière face à ce choix qui est incompréhensible pour des millions de fans de Sony ? Nous devrions prochainement avoir la réponse…