Zoom sur Papystreaming, reine des plateformes de streaming

Omniprésent sur internet, le streaming vidéo est disponible via de nombreuses plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou encore My Canal. De par leur caractère payant, ces plateformes peuvent freiner certains utilisateurs qui préfèreront se tourner vers des plateformes de streaming gratuites telles que Papystreaming. Quels sont ses avantages et inconvénients ? Voici notre avis sur Papystreaming !

Qu’est-ce que le streaming ?

Commençons par le commencement ! Le streaming est un terme anglophone que l’on peut traduire par « flux » ou « lecture en continu ». Dans le cas des plateformes de streaming, il s’agit donc de la lecture d’un flux vidéo.

La lecture de ce flux ce fait en direct, et diffère donc du téléchargement direct ou du partage de fichiers en P2P (Peer-to-Peer) : les données ne sont pas téléchargées sur l’ordinateur, elles sont envoyées et diffusées en direct, pendant la lecture du fichier.

L’avantage du streaming, c’est qu’il vous évite d’avoir à stocker des données volumineuses sur votre ordinateur. En effet, c’est la plateforme de streaming qui joue le rôle de disque dur en ligne. Cependant, passer par ces plateformes consomme de la bande passante, et nécessite d’avoir une bonne connexion internet afin de regarder un film en haute qualité et sans interruptions.

Papystreaming : une plateforme de streaming en vogue

Depuis de nombreuses années, Papystreaming fait le bonheur de nombreux internautes ! Pour se démarquer de la concurrence, cette plateforme de streaming mise sur la qualité des vidéos : dîtes adieu aux screeners et bandes sons enregistrées par téléphone ! Ici, les films et séries sont disponibles en HD avec une très bonne bande son, et ce avant même leur sortie en Blu-Ray.

Papystreaming : des avantages de taille Une interface facile d’utilisation allant droit à l’essentiel ; Un grand choix : plus de 10 000 films et 15 000 séries différents, disponibles en HD ; Un classement des vidéos selon leur popularité, l’avis des internautes, leur genre ou date de sortie ; Une présentation complète pour chaque fiche : synopsis, année de sortie, durée, lien vers la bande-annonce, acteurs, etc. ; La possibilité de retrouver d’autres films du même acteur, simplement en cliquant sur son nom ; La possibilité de voir les films gratuitement sur le site (en temps limité) et sans avoir à créer de compte.



Contrairement aux autres plateformes de streaming, Papystreaming utilise un logiciel qui permet de regarder du contenu gratuitement sur le site : Cacaoweb. Grâce à ce logiciel, les internautes qui font l’action d’aller sur ces sites peuvent librement uploader et visionner un film.

Cacaoweb : le logiciel pour regarder des vidéos sur Papystreaming

C’est un logiciel vous permettant de regarder des films et séries en streaming, mais aussi d’écouter de la musique et de partager vos fichiers aux autres utilisateurs.

Disponible sous Windows, OS X et Linux, il fonctionne directement dans votre navigateur web en local. Il vous suffira de taper le nom du film ou de la série que vous souhaitez voir dans la barre de recherche, puis de choisir parmi les liens proposés.

Pour pouvoir regarder du contenu sans limite de temps de visionnage, Papystreaming vous encouragera à télécharger ce logiciel et à prendre un abonnement payant, mais tout à fait abordable. En effet, comptez seulement 7,99€ / mois pour bénéficier de ses services, et 59,99€ en une seule fois si vous souhaitez un compte à vie.

Le gros avantage de Cacaoweb, c’est qu’il vous permettra un visionnage en HD sans aucunes publicités ! En effet, Papystreaming se base seulement sur ses offres d’abonnement pour monétiser son site web.

Cependant, nous vous conseillons de rester vigilants ; par le passé, il était utilisé pour les attaques DDoS et le spam. Il faut donc vérifier qu’il n’installe pas de contenu douteux sur notre ordinateur. Utiliser un Virtual Private Network vous permet de prendre les précautions nécessaires.

VPN : surfer et télécharger en tout anonymat

Pour utiliser Papystreaming en toute sécurité, nous vous conseillons de passer par un VPN (Virtual Private Network) pour accéder au site et visualiser les vidéos. Le VPN vous permettra de surfer et télécharger des fichiers en tout anonymat, en protégeant votre adresse IP, vous rendant intraçable aux yeux des autorités et de votre FAI.

Parmi les plus connus, on retrouve Hidemyass, NordVPN et VyprVPN. Leur utilisation est bien entendu payante, mais le prix reste très abordable compte tenu de la sécurité qu’ils vous offrent.

Papystreaming : pourquoi est-ce illégal ?

Contrairement aux plateformes telles que Netflix ou YouTube, Papystreaming est un site de streaming illégal. En effet, il ne propose que des films ou séries piratés, violant délibérément les droits d’auteurs.

En pratique, vous ne risquez rien à regarder des films sur une plateforme illégale. En effet, elle vous permet seulement de regarder votre film ou série, et non de les télécharger. Si la justice souhaite poursuivre quelqu’un, elle s’attaquera au site ayant diffusé la vidéo et à l’internaute l’ayant mise en ligne.

La popularité croissante de cette plateforme de contenu éveille la curiosité des organisations gouvernementales. Mais pour le moment, le gouvernement n’a pas encore infligé de sanctions à Papystreaming ni à ses utilisateurs.

La mise en place d’HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet) en 2009 sanctionne les internautes partageant ou téléchargeant illégalement des fichiers. Mais pour ce faire, elle doit être en mesure d’identifier clairement l’internaute en tort. Compte tenu de l’audience grandissante de ce site ou d’autres tel que Sokrostream, ceci lui prendrait trop de temps pour identifier puis sanctionner chaque internaute. De plus, la majorité des personnes qui vont sur ces sites de streaming utilisent un VPN pour cacher leur identité et se prémunir de tout risque.

Quel appareil pour papystreaming ?

Dès que vous avez la connexion internet, vous pouvez utiliser ce site. Aussi, vous pouvez choisir n’importe quel dispositif connecté dont les tablettes, les ordinateurs ou même les Smartphones.

Si la connexion est assez puissante, vous aurez accès à vos séries en streaming et en haute définition. Vous pourrez même visionner celles qui sont en vf.

A noter même que si vous avez un forfait illimité, vous pouvez regarder des films et séries à longueur de journée en vous rendant sur ce site de streaming gratuit.

Avec votre téléphone, vous pouvez naviguer en toute liberté sur ce site illégal. Les contenus proposés sont intéressants et vous y accédez sans inscription.

C’est d’ailleurs ce qui vous met à l’abri des problèmes juridiques. Mais même si c’est un bon site, il importe de rester vigilant car vous pouvez toujours rencontrer des problèmes avec la loi. Si vous voulez voir les derniers films, des mangas, un thriller, des dessins animés ou un match de foot, vous avez d’autres plateformes à votre disposition.

En résumé, Papystreaming est une plateforme de streaming illégale mais intéressante à bien des niveaux : vaste choix de films et de séries, haute qualité visuelle et sonore, pas de publicité intrusive… C’est sans surprise l’une des plateformes préférées des français. Et tant que vous utilisez un VPN, vous pourrez sans crainte visionner toutes les vidéos que vous souhaitez !