Ozark saison 3 sur Netflix : le point sur les nouveaux épisodes

Six mois ont passé depuis la mise en ligne de la saison 2 de Ozark, laissant les fans impatients de découvrir la suite des aventures de Marty et Wendy Byrde. Plébiscité par la critique et le public, le show de Netflix est souvent considéré comme l’un des meilleurs de la plateforme. Plongeant directement dans le quotidien d’une famille en fuite, après que le père Marty, qui blanchissait de l’argent pour un cartel mexicain, ait malheureusement fait une petite erreur.

Retour sur la fin de la saison 2 de Ozark

Durant la saison 2 de la série, la famille Byrde avait réussi à ouvrir un autre casino, conséquence directe du blanchiment de l’argent volé aux Mexicains. Toutefois, l’ambiance n’est plus au beau fixe entre les deux époux, qui sont plus que jamais en désaccord concernant leur empire financier. Malgré tout, ces derniers devaient toujours faire face à la menace qui pèsent sans cesse sur eux, le cartel mexicain, sans oublier leur avocate, Helen Pierce, qui leur donne du fil à retordre. Bref, vous l’aurez compris, les choses s’étaient bien compliquées pour nos héros. Malheureusement, malgré des qualités indéniables, la saison 2 de Ozark laissait une impression mi-figue mi-raisin. Non seulement les personnages semblaient s’enliser dans une routine ennuyeuse, mais de plus, les interactions entre eux se limitaient au strict minimum (sauf pour le personnage de Ruth Langmore, considéré par beaucoup comme le meilleur de la série). Les problèmes de rythme étaient donc au cœur des critiques, même si la mise en scène, la photographie et le jeu des acteurs restaient impeccables. C’est donc avec beaucoup d’attente que les amateurs de Ozark attendaient la saison 3.

La saison 3 de Ozark change la donne

De l’avis général, les critiques émises à l’encontre de la saison 2 ont été entendues, puisque la troisième saison est un petit bijou pour beaucoup. En effet, terminé les problèmes de rythme rapportés l’année dernière, place à des épisodes plus sombres et généreux, dans lesquels la famille prend une place importante, et notamment les enfants du couple, Jonah et Charlotte. Moins d’action et plus de psychologie, C’est ainsi que l’on pourrait décrire ces nouveaux épisodes. Loin d’être un problème, ce parti pris permet même de mieux apprécier les personnages, avec lesquels une distance s’était toujours plus ou moins installée. D’après le baromètre les critiques de séries, Rotten Tomatoes, cette nouvelle saison affiche un superbe score de 93 % d’avis favorables, assorti d’un consensus qui ne laisse que peu de place au doute.

« Ozark trouve enfin ses marques dans une saison 3 où non seulement l’action gagne en intensité, mais où la lumière est mise sur Laura Linney, dont la performance est exceptionnelle ».

Comme le soulignent les critiques à juste titre, le personnage de Laura Linney est au cœur de toutes les intrigues, et ne cesse de prendre de plus en plus d’importance au fil des épisodes. Décisive dans le quotidien de la famille, elle se prend finalement au jeu des affaires, quitte a manqué peut-être un peu de discrétion.