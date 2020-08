OCS : 10 films bourrés d’adrénaline parfaits pour le confinement !

Envie d’un peu d’action, de sueur et de poussière pendant votre confinement ? Ne cherchez plus, vous trouverez tout ce qu’il vous faut sur OCS.

Pendant cette période de confinement, tout le monde est confronté au même problème : trouver quoi faire de ses journées, mais aussi de ses soirées. Pour contrer l’ennui, nous sommes tous bien contents d’avoir accès à de nombreuses plateformes de streaming, qui nous offre un catalogue incroyable de films et de séries en tous genres. Toutefois, une telle offre n’est pas sans conséquence, et il est parfois compliqué de faire le tri parmi tous les titres disponibles, pour savoir quoi regarder sans être déçu. Heureusement, vous pouvez compter sur nous pour vous proposer quelques sélections incontournables, comme nous allons le faire ci-dessous, avec 10 films d’action à ne pas manquer si vous êtes abonné à OCS. C’est parti !

Mensonges d’État

Dans ce thriller d’espionnage haletant, Leonardo DiCaprio incarne un journaliste, blessé pendant la guerre en Irak, et qui est recruté par la CIA pour traquer un terroriste en Jordanie. Pour mener à bien cette mission, il va devoir s’allier à un ancien agent de la CIA et au chef des renseignements jordaniens, qui va d’ailleurs lui réserver quelques surprises. Un excellent film bien ficelé de bout en bout, dans la lignée des meilleures œuvres de Ridley Scott.

Mission : Impossible

Excellent remake de la série éponyme, Mission : Impossible est le premier volet d’une saga qui s’est prolongée depuis au cinéma, pour le plus grand bonheur de son interprète principal, Tom Cruise. Avec son scénario complexe et efficace, le réalisateur Brian de Palma parvient à construire une histoire rythmée, aux cascades plus spectaculaires les unes que les autres. Un must du genre !

Kill Bill : Volume 1 et 2

En pleine cérémonie de mariage dans un désert, des mercenaires surarmés font irruption pendant la cérémonie et tuent tous les invités. La mariée, que les individus ont cru morte, se réveille de son coma, 4 années plus tard, et est bien décidée à en découdre avec ceux qui lui ont fait ça. Kill Bill est une œuvre incontournable de Quentin Tarantino, même pour ceux qui ne sont pas spécifiquement fans du cinéaste.

No Pain No Gain

Si vous aimez les films de Michael Bay, comme la saga des Transformers ou d’autres succès tels que Bad Boys ou Armageddon, alors vous aimerez forcément No Pain No Gain, que certains considèrent comme l’un de ses meilleurs films.

Au programme ? Une production survitaminée qui met en scène en incroyable Dwayne Johnson, en duo avec le non moins impressionnant Mark Wahlberg. Amateurs d’explosions en tous genres et de bagarres au poing, vous pouvez y aller les yeux fermés.

À la poursuite d’Octobre Rouge

Pendant les années 90, le cinéma a aussi connu ses heures de gloire avec de magnifiques productions, dont fait indubitablement partie À la poursuite d’Octobre Rouge, à condition d’aimer les films de guerre et les scénarios un peu cousus d’avance. Néanmoins, avec Sean Connery et Alec Baldwin aux commandes, on ne peut pas bouder notre plaisir.

Rampant

Si vous êtes curieux et que pour une fois, vous envisageriez bien de voir un film d’origine asiatique, alors n’hésitez plus, et installez-vous confortablement devant Rampant. Production sud-coréenne de 2019, son scénario réussit l’incroyable exploit de mêler épidémie de zombie et contexte historique de la Corée. Avec ses combats millimétrés et sa magnifique direction artistique, vous avez affaire à du grand cinéma de spectacle.

Once Upon a Time… in Hollywood

Sortie en 2019, Once Upon a Time… in Hollywood est le dernier film réalisé par Quentin Tarantino, avec un casting 5 étoiles composé de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, et Margot Robbie.

Ce film est particulièrement adressé aux cinéphiles experts des films des années 60 à 80.

Le cinéaste se base sur des événements réels, comme l’affaire Manson, pour les réinventer à sa sauce. Une grande réussite à ne pas manquer !

Le Chacal

Si vous aimez Bruce Willis, alors faites-vous une petite session cinéma avec Le Chacal. Bourré d’action et de testostérone, ce film d’action, typique des années 90, vous fera passer un bon moment, même si vous ne devez pas vous attendre à un scénario très intellectuel. Idéal pour tuer le temps quelques heures, il vous faudra tout de même mettre votre cerveau au placard pour apprécier l’ensemble.

‘71

Réalisé en 2014, ’71 raconte l’histoire d’un conflit à Belfast, en 1971 donc, qui dégénère en guerre civile. Si vous aimez les films de guerre, alors vous serez inévitablement emporté par cette œuvre originale, avec laquelle il est impossible de s’ennuyer. La tension est présente du début à la fin, et les rues de la ville deviennent rapidement hostiles même pour le spectateur. Une vraie pépite !

Une Nuit en Enfer

Film phare du principal rival de Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Une Nuit en Enfer présente la folle cavale de deux criminels complètement fous et sanguinaires, qui finissent dans un bar près de la frontière mexicaine, où ils auraient clairement préféré ne jamais mettre les pieds. Au menu de ce film déjanté ? Du sang, des morts et des vampires. Impossible de vous ennuyer !